Mauritanie : l’ex-président Mohamed Ould Abdel Aziz définitivement condamné à 15 ans de prison

Ali Attar

Lecture 3 min.
Mohamed-Ould-Abdel-Aziz
Mohamed-Ould-Abdel-Aziz

La Cour suprême de Mauritanie a confirmé mardi 4 novembre la condamnation de l’ancien chef d’État pour enrichissement illicite et abus de pouvoir. Cette décision clôt le « Dossier de la Décennie » et marque la chute spectaculaire de celui qui dirigea le pays d’une main de fer pendant plus de dix ans.

La plus haute juridiction mauritanienne a validé la peine de 15 ans de prison ferme infligée à Mohamed Ould Abdel Aziz, 69 ans, pour enrichissement illicite et trafic d’influence. Cette décision sans appel fait de l’ancien général l’un des rares dirigeants africains condamnés pour corruption financière plutôt que pour crimes de sang.

Une escalade judiciaire implacable

Le parcours judiciaire d’Aziz illustre la détermination de la justice mauritanienne. Initialement condamné à cinq ans de prison en décembre 2023, l’ancien président avait vu sa peine portée à quinze ans en mai 2025 par la cour d’appel, qui estimait qu’il avait profité de ses fonctions pour bâtir une fortune considérable. Les enquêtes ont révélé que l’ancien chef d’État avait accumulé des actifs d’une valeur de 70 millions de dollars par des moyens illicites pendant sa présidence.

Le verdict touche également plusieurs coaccusés, dont son gendre Mohamed Ould Imsbou et l’homme d’affaires Ahmed Ould Boubatt, dans cette affaire baptisée le « Dossier de la Décennie« . La Cour a même augmenté les dédommagements accordés à la partie civile et confirmé la confiscation des biens ainsi que la privation des droits civiques.

La rupture avec son successeur et ancien allié

Mohamed Ould Abdel Aziz, architecte des coups d’État de 2005 contre Maaouiya Ould Sid’Ahmed Taya et de 2008 contre Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi, avait dirigé la Mauritanie de 2008 à 2019. Sa chute spectaculaire intervient sous la présidence de son ancien compagnon d’armes Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Ghazouani, qui fut son partenaire dans le putsch de 2008, son chef d’état-major puis son ministre de la Défense, a pris ses distances après la passation de pouvoir. Cette rupture entre les deux hommes a permis à la justice d’agir sans entraves politiques. Détenu depuis janvier 2023, Aziz voit ainsi se refermer l’un des procès les plus emblématiques de la lutte anticorruption en Mauritanie.

Cette condamnation historique envoie un signal sur le continent africain, où l’impunité des dirigeants reste souvent la règle. Pour la Mauritanie, pays longtemps rythmé par les coups d’État, ce verdict pourrait marquer le début d’une nouvelle ère de responsabilité politique et judiciaire.

Avatar photo
Ali Attar est un spécialiste reconnu de l'actualité du Maghreb. Ses analyses politiques, sa connaissance des réseaux, en font une référence de l'actualité de la région.
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

El Hadji Diouf

El Hadji Diouf visé par une plainte pour abandon de famille : son ex-épouse réclame 30 millions F CFA

L’image de l’ex-star du football sénégalais El Hadji Diouf, longtemps perçue comme celle d’un champion charismatique et d’un symbole national, est aujourd’hui de nouveau...
Eléments armés au Darfour

Crimes de guerre au Soudan : la CPI s’inquiète pour El-Facher

Le bureau du procureur de la Cour pénale internationale (CPI) a émis un avertissement solennel ce lundi : les atrocités documentées dans la ville...
Pétrole et famine au Soudan du Sud

Soudan du Sud : quand la corruption pétrolière affame un peuple

Pendant que 2,2 milliards de dollars disparaissent dans le programme "Oil for Roads", que les milliards de dollars du pétrole n’arrivent plus dans les...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES OCTOBRE 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025