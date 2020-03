Maroc : un directeur d’hôpital limogé après la publication d’une vidéo dénonçant les conditions de confinement

Au Maroc, le directeur d’un centre hospitalier a été démis de ses fonctions suite à la publication, par une femme, d’une vidéo dévoilant les conditions dans lesquelles les personnes détectées positives au Coronavirus subissent leur isolement. Les autorités du pays ont ouvert une enquête suite à la publication de ladite vidéo.

C’est une patiente de nationalité marocaine qui a publié la vidéo qui expose l’état des lieux de l’unité de confinement dans laquelle les personnes atteintes du Coronavirus ou les cas suspects sont admis. Les images ont suscité l’indignation générale et la justice a ouvert une enquête. En attendant, le directeur du centre a été licencié pour manquement grave.

La vidéo, rendue publique par une Marocaine détectée positive au Covid-19 et pensionnaire du centre, enflamme la toile, depuis hier. Dans la vidéo d’à peine cinq minutes, la concernée dénonce les conditions dans lesquelles elle observe le confinement.

La Marocaine a filmé sa chambre d’hospitalisation et a fait le tour de l’unité d’isolement en passant par les chambres voisines. Elle déplore le manque d’hygiène notoire et un service déserté par les médecins et infirmiers.

Plainte contre la patiente auteure de la vidéo

L’auteure de la vidéo qui fait le buzz actuellement au Maroc dénonce aussi le comportement du personnel hospitalier vis-à-vis des patients hospitalisés. « Ils s’adressent à nous sans franchir les portes des chambres, apeurés. Ils nous demandent de ne pas nous approcher pour demander ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de soins ! Pourquoi sommes-nous ici ? Car il n’y a pas de médicament », a rapporté Yabiladi.

Le centre hospitalier d’où la vidéo a été filmée serait celui de la ville de Salé. Les faits dénoncés par la plaignante étant avérés, le ministère de la Santé a ouvert une enquête. Mais le ministère de la Santé a également déposé une plainte pour poursuivre la citoyenne auteure de la vidéo, car en quittant sa chambre pour se rendre dans les autres chambres d’hospitalisation, elle a rompu les règles de l’isolement et mis non seulement sa vie, mais aussi celle des autres patients en danger.

Autant d’éléments qui montrent que la connaissance du Coronavirus est encore très imparfaite au Maroc, comme dans les autres pays du Maghreb et dans toute l’Afrique.

