Coronavirus : la Chine au secours de la RDC

L’ambassadeur de la Chine en République Démocratique du Congo a fait savoir que son pays est prêt à aider la RDC dans la riposte contre la pandémie de Coronavirus qui touche ce pays de l’Afrique centrale depuis le 10 mars dernier. Zhu Jung l’a dit au cours d’un échange avec la ministre congolaise des Affaires étrangères, Marie Tumba Nzeza.

Selon l’Agence Congolaise de Presse, à l’issue de leur tête à tète le diplomate chinois a précisé que son pays a offert à la RDC du matériel médical pouvant être utilisé dans la riposte contre le coronavirus.

D’après le service de communication du ministère des affaires étrangères, ce kit de 60 tonnes est composé entre autres de masques, de lunettes et de vêtements de protection, ainsi que des sacs mortuaires qui peuvent servir aux services médicaux et à tout le personnel intervenant dans la lutte contre cette pandémie.

La République démocratique du Congo est en effet de plus en plus touché et le ministre congolais de la santé a annoncé hier 18 mars dans soirée 7 nouveaux cas, portant ainsi à 14, le nombre de malades confirmés atteints par le Coronavirus ; « L’INRB vient de m’informer de 7 nouveaux cas de Covid-19 diagnostiqués ce soir. Ils sont tous congolais mais 5 ont séjourné ou transité par la France. 2 séjournent à Kin mais étaient en contact avec 1 cas positif venu de la France« , a dit le Dr Eteni Longondo dans un tweet.

Pour bien assurer la riposte, le Président congolais a désigné le Dr Jean-Jacques Muyembe coordonnateur de la cellule de riposte contre le Coronavirus en République démocratique du Congo.

En outre, Felix Tshisekedi a également mis en place dans son cabinet un service en charge de l’informer sur l’évolution de la situation et la collaboration entre la commission multisectorielle du gouvernement et la cellule de riposte contre le Coronavirus.

A noter aussi que le milliardaire chinois Jack Ma a offert à chacun des 54 pays du continent africain 100 000 masques, 20 000 kits de test et 1 000 combinaisons de protection contre le Coronavirus. Il en a fait de même aussi avec les pays occidentaux, comme la France.

