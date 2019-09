Maroc : séparée de Mohammed VI, « Lalla Salma sera très puissante un jour »

Alors qu’elle est séparée du roi Mohammed VI du Maroc, la princesse Lalla Salma née Bennani « sera très puissante un jour ». Comment ça ?

A Dakar,

La disparition de la scène de la princesse Lalla Salma née Bennani du Maroc est encore sur toutes les lèvres, au Maroc comme ailleurs dans le monde, notamment en Afrique subsaharienne où des femmes sont convaincues que celle qui serait aujourd’hui marginalisée reviendra au devant de la scène, très « puissante ». A Karang, la frontière terrestre entre le Sénégal et la Gambie, les femmes sont convaincues du retour en force de celle qui fut la Première dame du Maroc.

« Tant qu’il y a vie, il y a espoir. Et tant que Lalla Salma est en vie, aucun espoir n’est perdu. Si j’étais à sa place, je ne perdrai pas espoir. Au contraire, je prendrai du temps à m’occuper de mes projets pour les enfants malades et autres. Je prendrai mon temps aussi à veiller à l’éducation de mes enfants. Si bien entendu le roi le lui permet. Mais je prendrai mon temps pour voyager et me vider l’esprit. En attendant que le grand jour arrive et son fils soit installé au trône. Ce grand arrivera s’il plaît Dieu », lance Bintu Ndjie, Gambienne de père sénégalais, vendeuse à la sauvette à la frontière.

Plus loin, à une centaine de mètres du poste-frontière, assise à côté d’un étal, attendant sa sœur partie faire quelques courses, Amy Dabo, Sénégalaise mariée à un Bissau-guinéen établi en Gambie, est formelle : « Lalla Salma sera très puissante un jour. En tant que mère du futur roi, rien ne pourra s’opposer à ce qu’elle soit l’une des femmes les plus influentes du Maroc. A savoir si elle ne sera pas la femme la plus influente de ce pays. Car, tout le monde connaît le lien existant entre une mère et son fils. Si Lalla Salma s’entend bien avec son fils, rien ne pourra l’empêcher d’être très influente ».

Pour l’heure, aucune nouvelle de Lalla Salma. Les dernières informations concernant la princesse remontent à juillet, alors qu’elle était annoncée en vacances en Grèce, en compagnie de son fis Moulay El Hassan.