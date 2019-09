Maroc, Séparée de Mohammed VI : Lalla Salma ni enfermée, encore moins « tuée » par Lalla Hasnaa

Les dernières nouvelles concernant la princesse Lalla Salma, supposée épouse du roi Mohammed VI du Maroc, sont plutôt bonnes. Décryptage.

Les dernières informations concernant la princesse Lalla Salma, encore supposée épouse du souverain du Maroc, Mohammed VI,, sont plutôt rassurantes. En effet, de récentes images montraient la princesse, aux Etats-Unis, accompagnée de ses deux enfants, Moulay El Hassan et Lalla Khadija. Sous une très forte sécurité tout de même. Ces images étaient les premières du genre, depuis quasiment plus d’un an. Car, depuis l’annonce de leur séparation, aucune image récente, surtout convaincante, de la princesse n’avait été diffusée.

Cette absence d’informations fiables sur la princesse Lalla Salma avait laissé la porte ouverte à plusieurs questionnements et même des supputations. En effet, la mère de l’héritier de Mohammed VI était tantôt supposée « enfermée dans un palais du souverain » comme l’a pensé The Times, tantôt annoncée morte, « poignardée par Lalla Hasnaa ». Des informations qui avaient fini de donner des sueurs froides, au Maroc surtout, mais aussi à l’international, où l’inquiétude sur le sort de la princesse était palpable.

Annoncée en Italie durant l’été 2018 avec sa fille Lalla Khadija, puis en Grèce, en juillet 2019, aucune image de ces différentes apparitions n’avait été diffusée, accentuant les inquiétudes autour du sort de la princesse. Aujourd’hui que Lalla Salma a été vue sur des images, visiblement récentes, qui, si elles sont authentiques, battent en brèche toutes les thèses et hypothèses jusque-là avancées concernant celle qui, selon toute vraisemblance, est séparée du roi Mohammed VI. Laquelle séparation demeure à ce jour un mystère.

A lire : Maroc : Lalla Salma, Lalla Khadija et Moulay El Hassan à New York ?