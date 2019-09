Maroc : Lalla Salma, Lalla Khadija et Moulay El Hassan à New York ?

La princesse Lalla Salma du Maroc, ses deux enfants, notamment Moulay El Hassan et Lalla Khadija, ont été annoncés, tous ensemble, aux Etats-Unis. Qu’en est-il concrètement ?

Alors que sa disparition fait l’objet de vifs débats au royaume comme à l’international où les versions diffèrent, voilà que la princesse Lalla Salma du Maroc fait sa réapparition, en compagnie de ses deux enfants, Lalla Khadija et Moulay El Hassan. Les trois auraient été vus à New York. Et si les images sont réelles, c’est là une belle preuve de vie de la princesse dont la mort a été par moment annoncée, « poignardée par Lalla Hasnaa », la sœur du roi Mohammed VI. Dès lors, il s’agirait en effet d’un cinglant démenti infligé à cette thèse de mort de la mère du prince héritier du Maroc.

Toutefois, l’on remarque, sur les images diffusées, que la princesse, ainsi que ses deux enfants sont, comme le précisent les journaux qui donnent l’information, sous une très haute protection. Visiblement mieux protégés même que le roi Mohammed VI lorsque ce dernier est à l’étranger. Pourquoi tout ce dispositif sécuritaire, en plus piloté par la sécurité-même du souverain (ce qui n’est certes pas une première) ? Il serait très difficile, dans cette situation, de convaincre l’opinion que Lalla Salma est « libre ». Libre de voyager avec ses deux enfants, sachant que dans ce contexte de très haute sécurité, elle ne peut rien faire.

Il ne fait aucun doute que ces nouvelles informations sur la princesse visent à démonter la thèse selon laquelle le roi éviterait que Lalla Salma voyage seule avec ses deux enfants. Un rapprochement avait en effet été fait, tout dernièrement avec ce qui se passait dans le Golfe avec une épouse de roi qui avait pris la tangente avec ses enfants. Pour ce qui est du cas de Lalla Salma, il ne serait pas étonnant, vu l’armada autour d’elle, au cas où elle aurait l’idée de tenter quoi que ça soit, qu’elle rentre illico au Maroc, via un jet privé, suite à un « malaise ». Donc inutile pour le palais royal d’en rajouter pour les mises en scène.

L’important aujourd’hui est que, si les images sont authentiques, Lalla Salma est bel et bien en vie. Ce qui balaie certaines folles informations autour de sa personne. Notamment sa mort.