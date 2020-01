Maroc : qui est cette nièce de Mohammed empêtrée dans le scandale de l’IAAF ?

Au Maroc, comme dans la diaspora d’ailleurs, la question que tout le monde se pose est de savoir quelle est la nièce du roi Mohammed VI qui a été citée dans l’affaire du scandale de l’IAAF dans laquelle est empêtrée la famille Diack du Sénégal.

Une nièce du roi Mohammed VI citée dans le plus gros scandale qu’ait connu l’athlétisme mondial. En cause, l’ancien président de l’IAAF, le Sénégalais Lamine Diack accusé d’avoir empoché des sommes faramineuses pour couvrir des résultats de dopage concernant des athlètes russes. Une affaire de corruption doublée de concussion, dont le procès s’ouvre ce lundi 13 janvier à Paris, qui éclaboussement malheureusement la famille royale marocaine.

Au cœur de ce scandale, Papa Massata Diack, fils de Lamine Diack et patron de la structure de communication et de marketing, Pamodzi, qui aurait lui aussi empoché des millions de dollars, en termes de commissions et d’honoraires. De fortes sommes d’argent qu’il aurait dépensées en Europe, dans des boutiques de luxe. Diack-fils ne se serait pas du tout privé. Mieux, il en aurait fait bénéficier des tiers, dont une nièce de Mohammed VI.

Le journal Franceinfo a révélé qu’une Cartier a été localisée au bras de la nièce du roi du Maroc, Mohammed VI. De quelle nièce du souverain peut-il donc s’agir ? Beaucoup pensent qu’il s’agit de Lalla Soukaina, la fille de Lalla Meryem, qui n’est autre que la sœur de Mohammed VI. De son vrai nom Sharifa Lalla Soukaina, cette fille est née en 1986, du mariage entre Lalla Meryem et Fouad Filali. Le couple s’est disloqué en 1999.

Quinze années après la séparation de ses parents, Lalla Soukaina s’est mariée en 2014 avec un nommé Mehdi Regragui. Un mariage qui n’aura cependant pas duré longtemps avant que le divorce n’intervienne tout récemment, en mai 2019, selon des informations distillées dans la presse. Est-ce cette nièce de Mohammed VI qui est citée dans le scandale de l’IAAF ? Affaire à suivre.

