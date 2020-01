Que vient faire le nom du roi du Maroc, Mohammed VI, dans le scandale de corruption de l’IAAF, avec pour principal mis en cause le Sénégalais Lamine Diack, dont le procès s’ouvre, ce lundi 13 janvier 2020, à Paris ?

Dans le traitement de l’information ayant trait à l’affaire de corruption qui a éclaboussé l’IAAF, dont la pièce maîtresse est le Sénégalais Lamine Diack, ancien patron de l’institution, le nom du roi Mohammed VI du Maroc, a été évoqué, notamment par des journaux. L’on est tenté de se demander que vient faire le nom du souverain de ce pays d’Afrique du Nord dans cette nébuleuse à la quelle le Maroc semblait jusque-là très éloigné ?

Selon Franceinfo, c’est plutôt le fils de Lamine Diack, Papa Massata Diack notamment, qui a impliqué le roi Mohammed VI dans cette nébuleuse. Revenant sur le procès de Lamine Diack et compagnie qui s’ouvre ce lundi à Paris, le journal écrit : « Malheureusement, nous n’aurons pas l’occasion de croiser, ni d’entendre Papa Massata Diack (PMD) à une audience à partir de ce lundi 13 janvier, au palais de justice de Paris. Lui-même doit sans aucun doute regretter la capitale où il avait ses habitudes, notamment chez trois boutiques de luxe où il a acheté pour plus 1,7 million d’euros de montres et bijoux ».

Le journal va plus loin, évoquant, parmi ces nombreux bijoux, « au moins une Cartier que l’on a retrouvé au bras d’une nièce du roi du Maroc. Mais non, depuis 2015, PMD est terré à Dakar, couvert par l’Etat sénégalais du Président Macky Sall, qui sait ce qu’il doit à la famille Diack. La justice sénégalaise a refusé toute collaboration à son homologue français, que ce soit pour extrader PMD, où pour ouvrir les portes des banques locales, notamment la Société Générale de Dakar, qui renferme pourtant encore de nombreux transferts d’argent ».

Reste à savoir ce que cette Cartier ferait au bras de cette prétendue nièce du roi Maroc, Mohammed VI. Un procès ouvert en France pour une affaire concernant la Russie certes, le Sénégal surtout, mais aussi le Maroc. Affaire à suivre !

