Maroc : propos racistes envers Ilias Akhomach après son tacle sur Lamine Yamal 

L’international marocain Ilias Akhomach fait l’objet d’attaques racistes sur les réseaux sociaux, notamment de la part des supporters du FC Barcelone. En effet, ces derniers lui reprochent son intervention sur Lamine Yamal, lors du match qui a opposé le Villarreal CF au FC Barcelone, le dimanche 22 septembre 2024.

Durant cette rencontre qui s’est soldée sur un score de 5 buts à 1 en faveur du FC Barcelone, Sergi Cardona et Ilias Akhomach ont tous deux effectué des tacles agressifs sur le joueur maroco-espagnol Lamine Yamal. Les deux joueurs ont écopé chacun d’un carton jaune mais cela ne semble pas satisfaire les supporters du club catalan qui estiment que ces réactions excessives auraient pu gravement blesser la pépite barcelonaise.

Depuis lors, Ilias Akhomach fait face à une véritable déferlante de messages haineux sur les réseaux sociaux. Le joueur, né en Espagne et issu de l’académie de Barcelone, est victime d’injures racistes et de commentaires désobligeants, comme par exemple ceux lui demandant de « retourner au Maroc ».

Lamine Yamal et sa forme stratosphérique

Avant d’opter pour le Maroc, Akhomach a évolué avec les équipes de jeunes de la Masia et effectué quelques apparitions en équipe première du FC Barcelone. Il a par la suite rejoint Villarreal, en 2023, afin d’engranger plus de minutes et jouer les premiers plans.

Lamine Yamal est, quant à lui, dans une forme stratosphérique alignant des prestations de haut vol, depuis maintenant plusieurs mois. On a encore en mémoire ses magnifiques performances lors du dernier Euro en Allemagne, au cours duquel le joueur, âgé seulement de 17 ans, aura été l’un des acteurs clés du succès de la Roja. En club avec le FC Barcelone, il surfe tout simplement sur La Liga avec 5 passes décisives et 3 buts en seulement 6 matchs.