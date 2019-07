Lalla Salma née Bennani, ex-épouse du roi du Maroc, Mohammed VI, a conservé son titre de princesse, malgré sa séparation avec le souverain. Les détails.

La présence annoncée de Lalla Salma en Grèce, où elle passerait ses vacances en compagnie de son fils par ailleurs prince héritier du Maroc, Moulay El Hassan, a fait jaillir la lumière sur un point essentiel, objet de polémique après l’éclatement du couple royal marocain. Profitant de l’annonce de son expédition grecque, les autorités marocaines ont fait savoir que Lalla Salma gardait son titre de princesse. Et pourquoi ?

Rabat n’est pas allé par quatre chemins, justifiant cet état de fait par la bonne et simple raison que Lalla Salma « est la mère du prince héritier » Moulay El Hassan. Celui qui est appelé à assurer la succession de son père Mohammed VI une fois que ce dernier aura quitté le trône. Une position privilégiée qu’occupe donc Lalla Salma qui fait qu’elle serait aux beaux soins du palais royal qui veillerait sur elle comme du lait sur le feu. Elle est d’ailleurs annoncée en Grèce avec une bonne partie de la Garde royale qui assure sa sécurité et celle de son fils.

Cela fait un peu plus d’un an que le couple royal marocain a volé en éclats. L’information de la séparation, annoncée début 2018 par le magazine espagnol Hola! n’a pas été démentie, encore moins confirmée par le palais royal. Sauf que les faits parlent d’eux-mêmes. Le couple n’est plus vu ensemble depuis cette période et Lalla Salma est écartée de toute activité du palais de Mohammed VI.

