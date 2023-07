Le Maroc multiplie les signatures d’accords de coopération

Le royaume du Maroc multiplie les accords de coopération avec différents pays dont la Chine et le Sultanat d’Oman.

Le ministre de l’Agriculture et de la Pêche maritime, Mohamed Siddiqui, et son homologue chinois, Tang Renjian, ont signé, mardi, un protocole d’accord. Ce, dans le but d’augmenter la contribution de l’agriculture au produit intérieur brut du Maroc. Selon la presse marocaine, cet accord vise à renforcer la coopération mutuelle et le développement agricole conjoint.

Renforcer la sécurité alimentaire

Cette convention vise en outre à renforcer la sécurité alimentaire et à contribuer au développement économique. Selon les autorités marocaines, la collaboration concerne l’eau d’irrigation et la pisciculture. Le ministre justifie la démarche « au vu des progrès de la Chine dans ces domaines ». L’accord inclut en plus « les productions animales et végétales », précise le ministère.

« La recherche scientifique, l’innovation et la numérisation figurent parmi les fondements et les leviers de la coopération entre les deux pays sous la tutelle des deux ministères », a poursuivi Mohamed Siddiqui. Il s’agit, toujours selon le ministre de l’Agriculture et de la Pêche maritime, « de mettre en œuvre le contenu du mémorandum et d’atteindre ses objectifs ».

Quatre accords avec Oman

Le même jour, mardi, le Maroc et le Sultanat d’Oman ont signé quatre accords dans les domaines du transport maritime, des ports, du travail diplomatique, de la protection des consommateurs et du transport ferroviaire. La signature a eu lieu en marge de la sixième session du comité mixte entre les deux pays. Un mémorandum d’entente visant à promouvoir la protection des consommateurs a aussi été signé.

La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et de son homologue d’Oman, Sayyid Badr al-Busaidi. Dans le but de soutenir les investissements conjoints entre les deux pays, un accord de coopération dans le domaine du transport maritime et des ports a été paraphé. Également signé, un protocole d’accord dans le domaine de la diplomatie et des relations internationales. Les deux pays ont aussi décidé renforcer la coopération dans le domaine ferroviaire.

Lire aussi : Mohammed VI à Dakar : 13 accords de partenariats signés entre Maroc et Sénégal