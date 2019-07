Maroc : « Mohammed VI refuse que Lalla Salma voyage avec ses deux enfants »

On en sait un peu plus sur les raisons qui ont poussé la princesse Lalla Salma du Maroc à voyager avec un seul de ses deux enfants. C’est le roi Mohammed VI qui aurait exigé cette procédure. Et pourquoi donc ?

Cela fait deux étés que la princesse Lalla Salma du Maroc voyage avec un seul de ses deux enfants. En effet, l’été dernier, notamment en juillet, Salma Bennani avait été annoncée en vacances en Italie avec uniquement sa fille Lalla Khadija. Cette année 2019, l’ex-épouse de Mohammed VI est annoncée en Grèce avec uniquement le prince Moulay El Hassan. Une situation bien curieuse certes, mais l’on se disait tout simplement que c’était des vacances alternées. Sans plus.

Derrière cette ide simpliste de vacances alternées se cacherait une décision radicale du roi Mohammed VI. Selon des sources bien au fait des activités du palais royal, « le roi Mohammed VI refuse que Lalla Salma voyage avec ses deux enfants ». Et notre source de poursuivre, « bien vrai que le roi peut prendre des dispositions pour que Lalla Salma ne s’enfuie pas avec ses deux enfants. C’est d’ailleurs ce qu’il est en train de faire en collant une bonne partie de la garde royale à Lalla Salma durant ses vacances ».

Pour notre interlocuteur, « on ne sait jamais. Lalla Salma peut avoir plus d’une corde à son arc et s’arranger pour résider avec ses deux enfants à l’étranger et vivre loin du Maroc. Ce qui pourrait compromettre tous les projets du roi, notamment sa succession qui doit être assurée par Moulay El Hassan. Chose que Mohammed VI ne pourra jamais accepter. Raison pour laquelle le souverain refuse catégoriquement que Lalla Salma sorte du Maroc avec ses deux enfants en même temps ».

A lire : Maroc : pourquoi Salma Bennani est restée « princesse » malgré sa séparation avec Mohammed VI