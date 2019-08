Maroc : Mohammed VI, le jour le plus long

Le roi du Maroc, Mohammed VI, vient de passer, sans nul doute, le jour le plus long de son existence. Les détails.

Mohammed VI, roi du Maroc, vient de franchir un cap. La date du 21 août 2019, coïncidant avec le jour anniversaire du souverain, est derrière lui. Un 21 août différent, très différent même de tous ceux que le roi de ce pays d’Afrique du Nord a jusque-là connus. En ce sens que pour une première fois, Mohammed VI n’a pas célébré les festivités liées à cette commémoration.

Cette date du 21 août, que son défunt père, le roi Hassan II tenait à célébrer, la faisant coïncider avec la fête de la Jeunesse marocaine, pour rehausser cette date qui sacrait la venue au monde, en 1963, de celui qui allait un jour s’installer au trône, est, à compter de cette année 2019 et pour les années à venir, considérée comme un jour ordinaire. Le roi ayant instruit au ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie de procéder à l’annonce de cette décision, sans plus.

Si la veille de son anniversaire, ou plutôt de la fête de la Jeunesse marocaine, le 20 août, Mohammed VI a prononcé un discours à l’occasion de la célébration du 66ème anniversaire de la révolution du roi et du peuple, aucune allusion n’a été faite sur la commémoration de sa naissance. Le roi ayant fait table rase sur cette célébration. Contre son gré ? La réponse demeure entière. Même si corrélation est faite avec l’absence qui allait être trop remarquée de Lalla Salma à ses côtés, lors de ce qui devait être une fête devant regrouper toute la famille. Sans exception.