Comment Lalla Salma a gâché la fête de Mohammed VI

La princesse Lalla Salma, supposée épouse du roi, a complètement gâché la fête de Mohammed VI. Explications.

Le roi Mohammed VI fêtera ses 56 ans demain, mercredi 21 août 2019. Une célébration que le souverain a annulé pour cette année et les années à venir. Si le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie, qui a fait l’annonce n’a pas précisé pourquoi cette décision, toutes les pensées vont en direction de Lalla Salma, dont la séparation avec le souverain est pointée du doigt pour être à l’origine de cette forte décision du roi.

Forte décision en ce sens que l’anniversaire du roi, au royaume, coïncidait avec la fête de la jeunesse et était célébré à la dimension de la personne. Une grande fête ainsi amputée au grand désarroi des Marocaines et des Marocains. Et en prélude à cet anniversaire, le souverain est attendu pour s’adresser à la Nation, ce mardi 20 août 2019, à l’occasion du 66ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.

Dans un un communiqué publié ce jour, le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce en effet que le roi Mohammed VI adressera un discours à la Nation. Lequel discours résumera sans aucun doute la célébration et de cette commémoration et de la date anniversaire du roi, du fait de l’absence à ses côtés de la princesse Lalla Salma dont la disparition de la scène publique continue de défrayer la chronique, en l »absence d’information fiable attendue du palais et du… roi.

Une fête en quelque sorte gâchée par une absence : celle de Lalla Salma. Annoncée récemment en Grèce en compagnie de son fils Moulay El Hassan, nul ne sait si la princesse est actuellement au royaume ou dans un autre pays. Si le roi a renoncé à célébrer son anniversaire, heureusement que la Jeunesse sera fêtée ce 21 août 2019.