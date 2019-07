Maroc : Mohammed VI et Lalla Salma séparés, Moulay El Hassan et Lalla Khadija aussi

Au Maroc, autant le roi Mohammed VI et la princesse Lalla Salma sont divorcés, autant leurs enfants Moulay El Hassan et Lalla Khadija notamment sont séparés. Explications.

Cela fait plus d’un an, quasiment deux années que le couple royal marocain, Mohammed VI et Lalla Salma notamment, s’est disloqué. Plusieurs raisons ont été avancées pour justifier cette séparation. Si certains convoquent la sexualité du souverain, d’autres pointent du doigt les sœurs du roi Mohammed VI accusées d’être à l’origine du divorce. Bref, le couple royal du Maroc a volé en éclats. Et depuis 2018 le roi du Maroc, Mohammed VI, et la désormais ex-princesse Lalla Salma ne sont sont plus vus ensemble.

C’est n’est pas seulement le couple royal qui n’apparaît plus ensemble. Le prince Moulay El Hassan et sa sœur Lalla Khadija de même. Ceux qui s’attendent en effet à voir les deux enfants du souverain ensemble, hors du territoire marocain, peuvent déchanter. Le roi Mohammed VI en a ainsi décidé. Pour sans doute éviter que Lalla Salma ne se volatilise avec ses deux enfants pour ne plus revenir au royaume, le souverain a en effet mis en place des dispositions visant à séparer ses deux enfants, le temps des vacances certes. Mais aussi hors du Maroc, surtout lorsqu’ils doivent s’y rendre avec leur mère.

Conséquence : durant l’été 2018, Lalla Khadija a voyagé seule en compagnie de sa mère. Et pour cet été 2019, c’est au tour de Moulay El Hassan de prendre l’avion avec sa mère pour de bons moments en Grèce. Des enfants qui passent ainsi des vacances séparément là où leur parent mènent chacun sa vie… séparément.

