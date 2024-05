Maroc : Leila Benali dément la photo avec Andrew Forrest publiée par « The Australian »

Leila Benali, ministre marocaine de la Transition énergétique et du Développement durable, a qualifié de « diffamatoire » la photo publiée par le journal australien The Australian, le 27 mai 2024. La photo montrait une femme de dos, en compagnie d’Andrew Forrest, président-directeur général du groupe australien Fortescue, avec qui le Maroc vient de signer un important accord de partenariat dans le domaine des énergies renouvelables.

La ministre du Maroc a réagi dans un communiqué publié ce 28 mai 2024, affirmant que « la photo et les légendes qui l’accompagnent sont mensongères et diffamatoires ». Elle a également précisé qu’elle n’a « aucune relation personnelle ou professionnelle » avec M. Forrest. Cette affaire a suscité une vive polémique au Maroc, certains y voyant un conflit d’intérêts potentiel.

Mme Benali a toutefois assuré qu’elle a respecté « toutes les procédures légales et réglementaires » en vigueur dans le cadre de la signature de l’accord avec Fortescue. Les accusations portées contre Mme Benali n’ont pas fait l’objet d’une enquête officielle. La ministre a annoncé son intention de porter plainte en diffamation contre le journal The Australian.

Pour mémoire, l’article de The Australian dénonçait un scandale politique au Maroc impliquant Leila Benali, la ministre de la Transition énergétique, et le milliardaire australien Andrew Forrest. Il mettait en avant leur supposée relation amoureuse, mise en lumière par une photo floue, et soulevait des suspicions de conflit d’intérêts, car la société Fortescue d’Andrew Forrest a récemment conclu un partenariat avec le Maroc dans le domaine des énergies renouvelables.