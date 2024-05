Maroc : La ministre et le milliardaire impliqués dans un conflit d’amour et d’intérêts

Un scandale éclate au Maroc. Leila Benali, la charismatique ministre de la Transition Énergétique, serait impliquée dans une relation amoureuse avec le le milliardaire australien Andrew Forrest. Mais certains dénoncent un possible conflit d’intérêts, la société Fortescue, présente dans le domaine des énergies renouvelables, ayant conclu récemment un accord avec le Maroc.

Une affaire à sensation secoue le petit monde politique marocain. La ministre de la Transition Énergétique, Leila Benali, est au centre de la polémique. La presse anglo-saxonne a récemment publié une photo prise à Paris, dans un parc du IV arrondissement, montrant une étreinte amoureuse entre une femme et le milliardaire australien Andrew Forrest. Les tabloïds anglais affirment que la femme en question est la ministre marocaine Leila Benali. Soulevant ainsi des questions brûlantes concernant une éventuelle liaison romantique entre les deux protagonistes. Mais aussi le conflit d’intérêts qui en découlerait.

En effet, au-delà de cette relation supposée, l’article incendiaire du journal australien, The Australian, paru le lundi 27 mai, souligne un possible « conflit d’intérêts » découlant de cette situation. La société Fortescue, leader dans le domaine des énergies renouvelables et dirigée par Andrew Forrest, vient récemment de sceller un partenariat stratégique avec le Maroc et OCP dans le secteur de l’hydrogène vert. Cette proximité entre les affaires de l’entreprise et la sphère gouvernementale soulève des interrogations légitimes quant à d’éventuelles influences indésirables.

La ministre et le milliardaire se sont rencontré officiellement

Les rencontres officielles entre Leila Benali et Andrew Forrest, citées par le tabloïd australien, ajoutent une dimension intrigante à cette affaire. Ces rendez-vous, d’abord lors du Forum de Davos en janvier, puis à Rabat en février lors de la signature du partenariat en question, et enfin le mois dernier à Davos encore, soulèvent des questions sur la nature des liens entre les deux personnalités et l’impact potentiel sur les décisions politiques et économiques.

En effet, depuis leurs échanges à Rabat, la société Fortescue a annoncé un projet conjoint avec le groupe OCP visant à fournir de l’hydrogène vert, de l’ammoniac et des engrais tant localement qu’en Europe. Ces développements suscitent des interrogations sur les possibles implications des relations personnelles entre les dirigeants sur les décisions commerciales d’ampleur internationale.

Malgré le silence d’Andrew Forrest face aux allégations, Leila Benali a pris la parole pour réagir à ces accusations. Dans une déclaration à notre confrère Goud.ma, la ministre a affirmé être « très visée » depuis l’année dernière et a promis de clarifier la situation concernant la photo prise à Paris.

En tous cas, la visite prévue cette semaine d’Andrew Forrest à Rabat, semble compromise pour ne pas attiser la situation.