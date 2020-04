Maroc : le roi Mohammed VI atteint de Coronavirus ?

Le roi du Maroc, Mohammed VI, a été annoncé comme étant infecté par la maladie à Coronavirus qui a franchi la barre des 800 cas au royaume. Qu’en est-il ?

Le roi Mohammed VI du Maroc atteint de Covid-19. Selon le journal marocain Bladi, c’est la chaîne de télévision américaine Fox News, basée à New York, qui a fait cette fracassante annonce qui fait débat au royaume. En effet, il se pose la question de savoir s’il est vrai que le souverain est atteint par la maladie virale.

En réalité, il n’en serait rien. C’est ce qu’explique le journal marocain qui précise que cette annonce n’est rien d’autre que le fruit d’une confusion faite par le média américain. C’est « le prince de Monaco, testé positif au Covid-19 », qui aurait été confondu « au roi Mohammed VI du Maroc », écrit Bladi.

« Les commentateurs de la chaîne de télévision Fox News, ont confondu « Le prince de Monaco » au « King of Morocco » et inversement, pour finalement mettre le Roi Mohammed VI du Maroc sur la liste des personnalités dans le monde touchées par le Coronavirus. Or, il se fait que c’est le prince de Monaco Albert II, qui a été testé positif au Covid-19 », précise le journal.

Selon Le360, la vidéo de Fox News en question a été supprimée par la chaîne Youtube suite à une très forte polémique. Au jour de ce samedi 4 avril 2020, le Maroc compte 844 personnes infectées au Covid-19, pour 59 guérisons et 50 décès. .Un total de 53 nouveaux cas a été dénombré en 24 heures.

