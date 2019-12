Maroc, Affaire Lalla Salma : Mohammed VI et ses nombreux échecs

Au Maroc, s’agissant de la question Lalla Salma, du nom de l’ex-Première dame du royaume, tombée en disgrâce et dont la disparition inquiète à ce jour, le roi Mohammed VI a cumulé les échecs. Explications.

La princesse marocaine Lalla Salma née Bennani fait, pour le moment, partie du passé du palais royal de Rabat. La présidente de la Fondation Lalla Salma pour le cancer a complètement disparu au point d’en inquiéter plus d’un. Au-delà de toutes ces considérations, force est de reconnaître dans ce feuilleton qui se joue au Maroc, la responsabilité première du roi Mohammed VI, qui aura échoué sur toute la ligne.

Echec dans ses relations avec Lalla Salma

Il ne fait plus aucun doute : le roi du Maroc, Mohammed VI, et la princesse Lalla Salma ne vivent plus ensemble. Cela fait en effet deux ans que le roi de ce pays d’Afrique du Nord et son épouse ne sont plus apparus ensemble en public. Que cela soit au Maroc ou à l’étranger. Même la visite capitale du couple royal d’Espagne, Don Felipe VI et Dona Letizia, présent au Maroc les 13 et 14 février dernier n’a pas convaincu Lalla Salma à partager le buffet offert à cet honneur. Séparation du couple, disparition de Lalla Salma, divorce entre Mohammed VI et son épouse… Peu importe le qualificatif, le couple a volé en éclats. Situation qui consacre un cuisant échec du roi Mohammed VI qui n’aura pas réussi à sauver son couple et garder Lalla Salma à ses côtés.

Echec dans la gestion du Palais

Cet état de fait serait, selon certaines indiscrétions, relevées d’ailleurs dans la presse, l’œuvre des sœurs du souverain, dont la plus soupçonnée, Lalla Hasnaa, qui aurait entretenu des relations plus que heurtées avec sa belle-sœur, au point de la « forcer à disparaître ». Et de toute évidence, il fut un temps où le palais de Rabat pullulait de Premières dames du fait de la « jalousie » qui animait les sœurs du souverain qui seraient allées au-delà de leurs prérogatives. Une véritable guerre que les femmes se livraient au palais de Rabat, au nez et à la barbe de Mohammed VI, qui a prouvé son incapacité à administrer la vie au palais de Rabat, mais aussi et surtout à protéger Lalla Salma, qui pourtant, lui a donné deux beaux et merveilleux enfants : le prince hériter Moulay El Hassan et la princesse Lalla Khadija.

Echec dans la communication de l’après Lalla Salma

Deux ans durant que Lalla Salma est écartée des activités du palais royal. Pire, l’ex-Première dame a disparu. Une disparition qui a ouvert la porte à moult supputations. Face à l’absence totale de communication du palais, certains évoqueront une simple disparition fruit de la séparation du couple royal, tandis que d’autres inviteront une disgrâce dans la quelle serait tombée Lalla Salma au point d’être « enfermée dans un des palais de Mohammed VI ». D’autres, pousseront le bouchon plus loin, annonçant le décès de Lalla Salma, « poignardée à mort par Lalla Hasnaa ». Diverses versions de faits directement liés au palais royal, sans que la cellule de communication du roi, ni Mohammed VI en personne, ne daignent aborder le sujet qui inquiète plus d’une Marocaine, plus d’un Marocain. Du Maroc comme de la diaspora.

A noter que les rares fois où Rabat a communiqué sur la question, c’était pour tenter de rassurer l’opinion, à travers des publications annonçant la princesse « dans un restaurant de Rabat », en Italie ou en Grèce. En tous les cas, le roi Mohammed VI aura cumulé les échecs concernant la gestion de ce qu’il convient d’appeler l’affaire Lalla Salma.

