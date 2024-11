Maroc : la population franchit un nouveau cap avec près de 3 millions d’habitants en plus

La population marocaine a connu une croissance de près de 3 millions d’individus au cours de la dernière décennie, selon les données préliminaires du Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) 2024. Ce bilan provisoire, issu d’une note de présentation du projet de décret soumis par le ministère de l’Intérieur, sera discuté et approuvé en Conseil des ministres le 7 novembre 2024.

Avec cette augmentation, la population du Maroc dépasse désormais les 40 millions d’habitants, marquant une étape importante dans le développement démographique du pays. Ce chiffre reflète des dynamiques sociales et économiques, influencées par les taux de natalité, de mortalité, et par des mouvements migratoires internes et externes.

Facteurs de la croissance démographique

Le recensement met en avant divers facteurs qui expliquent cette progression, notamment une hausse continue du taux de natalité et une baisse de la mortalité infantile grâce à des améliorations dans les services de santé publique. La couverture médicale accrue et les campagnes de sensibilisation à la santé maternelle et infantile jouent un rôle déterminant dans cette tendance.

L’augmentation de la population s’accompagne d’une urbanisation rapide, surtout dans les grandes villes comme Casablanca, Rabat, et Tanger. Le recensement révèle que plus de 60% de la population vit désormais dans des zones urbaines. Ce qui pose des défis en matière de logement, de transport et de services publics, tout en exerçant une pression sur les infrastructures urbaines.

Les migrations internes vers les centres économiques

Outre l’expansion urbaine, le recensement signale une hausse des migrations internes, les Marocains se déplaçant massivement vers les centres économiques du pays en quête de meilleures opportunités d’emploi. Cette migration interne contribue à une surpopulation dans certaines zones urbaines, mais elle reflète aussi l’attractivité croissante des grandes villes en termes d’emploi et de qualité de vie.

Cette croissance démographique rapide implique plusieurs défis pour le Maroc. Avec une population jeune en expansion, le pays doit investir dans l’éducation, la formation professionnelle et la création d’emplois. La pression exercée sur le marché du travail nécessite une approche proactive pour offrir des perspectives aux jeunes Marocains et éviter les risques de chômage.

Développement des infrastructures et des services publics

L’augmentation de la population impose également de renforcer les infrastructures de base, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation, et des transports. Le gouvernement devra répondre à cette demande croissante en investissant dans la modernisation des services publics et l’amélioration de la qualité des soins de santé et de l’accès à l’éducation pour tous.

Face à cette dynamique démographique, le Maroc fait aussi face à des préoccupations environnementales. La gestion des ressources en eau, la gestion des déchets, et la préservation des espaces naturels sont une préoccupation importante pour un pays dont l’écosystème est déjà fragile.