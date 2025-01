Maroc-États-Unis : le clin d’œil du roi Mohammed VI au Président Donald Trump

Lors de la cérémonie d’investiture de Donald Trump en tant que 47ème Président des États-Unis, l’ambassadeur du Maroc à Washington, Youssef Amrani, a représenté son pays à cet important événement. Le diplomate a fait passer un message du souverain qui en dit sur les attentes du royaume. La cérémonie s’est tenue au Capitole, en présence de nombreux leaders politiques, sénateurs américains, ainsi que de diplomates étrangers et de figures importantes du secteur privé et de la société civile des États-Unis.

Cette occasion a également été un moment propice pour mettre en exergue les liens qui unissent le Maroc aux États-Unis, soulignés par un message de félicitations du roi Mohammed VI adressé à Donald Trump. Dans une déclaration après la cérémonie, Youssef Amrani a expliqué que le télégramme envoyé par le souverain marocain au Président américain met en avant « la relation bilatérale exceptionnelle » entre les deux pays.

Il a insisté sur le caractère stratégique de ce partenariat qui se renforce au fil des ans, tout en évoquant les « perspectives d’avenir prometteuses » partagées par les deux nations. L’ambassadeur a également rappelé un moment historique : le Maroc fut le tout premier pays à reconnaître officiellement l’indépendance des États-Unis au XVIIIe siècle, un geste symbolique qui illustre la profondeur de la relation entre les deux pays.

Un partenariat stratégique aux multiples facettes

Amrani a souligné la singularité de cette alliance, en insistant sur les nombreuses opportunités qu’elle offre pour étendre et approfondir la coopération dans des domaines. Ces domaines incluent la sécurité, l’économie, les échanges culturels, ainsi que l’innovation. Le diplomate a exprimé la volonté du Royaume de renforcer encore cette coopération avec les États-Unis

Le message du roi Mohammed VI réaffirme la position stratégique du Maroc en tant que partenaire des États-Unis dans la région. L’ambassadeur a insisté sur le fait que la coopération entre les deux nations se développe dans un cadre de « progrès durable », conformément à la vision de développement à long terme du roi Mohammed VI. Ce partenariat, selon Amrani, permet d’explorer de nouveaux horizons de coopération tout en consolidant l’alliance historique qui unit les deux pays.

Lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue

Les relations entre le Maroc et les États-Unis sont anciennes et les plus solides du monde diplomatique. Au fil des années, ce partenariat s’est élargi à de nombreux domaines. Les États-Unis et le Maroc collaborent étroitement sur des questions de sécurité, notamment la lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue, où les deux pays ont mis en place des initiatives conjointes pour sécuriser la région du Maghreb et du Sahel.

De plus, le Maroc joue un rôle clé en tant que médiateur dans les discussions de paix au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, soutenant des solutions diplomatiques aux crises régionales. Sur le plan économique, les deux pays ont également renforcé leurs liens avec un commerce bilatéral croissant. Le Maroc, situé à la croisée des chemins entre l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient, représente un partenaire stratégique important pour les États-Unis en termes d’accès aux marchés africains.

Normalisation des relations entre le Maroc et Israël

Les deux nations collaborent également dans les domaines de l’énergie renouvelable, avec des projets communs visant à renforcer les infrastructures énergétiques et à promouvoir les technologies vertes. L’ambassadeur marocain a souligné que la coopération avec la nouvelle administration américaine, sous la présidence de Donald Trump, s’inscrit dans une « voie constante et prometteuse de progrès durable ». D’autant que Trump avait réussi à obtenir la normalisation des relations entre le Maroc et Israël.

Selon Amrani, cette nouvelle ère de partenariat stratégique pourrait ouvrir la voie à de nouvelles collaborations, notamment en matière d’innovation, de développement économique et de soutien à des projets communs visant à renforcer les relations culturelles et sociales entre les deux pays. Le message envoyé par Mohammed VI à Donald Trump reflète un clin d’œil à la longue histoire de l’alliance entre les deux nations, mais aussi un engagement à collaborer.