Maroc, Enfants de Mohammed VI et Lalla Salma : quid de Moulay Hassan et Lalla Khadija ?

Au Maroc, si le prince Moulay El Hassan « donne » assez souvent de ses nouvelles, tel n’est pas le cas de la princesse Lalla Khadija, qui a disparu depuis février 2019 avant de réapparaître tout récemment. En quelles circonstances la fille de Lalla Salma et Mohammed VI a-t-elle réapparu ?

Moulay El Hassan, en sa qualité d’héritier du roi du Maroc, Mohammed VI, fait de fréquentes apparitions, la plupart du temps relayées par la presse, nationale comme internationale. La dernière sortie en date, et la plus remarquée, de l’héritier du trône, le 30 septembre dernier, lorsqu’il était question, pour le fils de Mohammed VI et Lalla Salma, d’aller représenter son père, le souverain de ce pays d’Afrique du Nord, alors souffrant d’une petite infection pulmonaire, aux obsèques de l’ex-président français Jacques Chirac.

Par contre, sa sœur, la princesse Lalla Khadija, est restée près de neuf longs mois, loin de l’actualité du royaume. Aucune apparition publique au Maroc. La seule fois qu’elle a été aperçue, c’était aux Etats-Unis, au mois de septembre dernier, alors qu’elle était aux côtés de son frère, Moulay El Hassan, et de sa mère, Lalla Salma sous très forte escorte composée de la garde rapprochée de son père. Selon le journal Maghreb Intelligent, dimanche 13 octobre 2019, alors accompagnée par un petit groupe de ses amies, la jeune princesse Lalla Khadija a assisté à la projection du film « Joker » de Todd Phillips, au cinéma Megarama à Rabat..

Le journal qui rappelle que tout comme son frère, Lalla Khadija adore le cinéma, surtout lorsqu’il y a des sorties de films, précise que tout juste après le film, la princesse « a quitté les lieux sous le regard attendri des autres cinéphiles et entourée d’un très léger dispositif de sécurité composé seulement d’une voiture avec gardes du corps qui escortait le petit van où elle avait embarqué avec ses invitées ». Et de rappeler que le prince héritier « Moulay El Hassan, lui, se rend souvent au complexe Megarama de Casablanca avec un groupe de ses camarades, les mêmes qui l’accompagnent pour faire de l’équitation du côté de Skhirate et El Jadida ».

A lire : Maroc : Lalla Salma, Lalla Khadija et Moulay El Hassan à New York ?