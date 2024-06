Maroc : Des échouages inquiétants de poissons à Sidi Ifni et Dakhla

Depuis le début du mois de juin, un phénomène inquiétant se produit sur les côtes marocaines : des tonnes d’anchois morts s’échouent sur les plages de Sidi Ifni, dans le sud du pays, et plus récemment à Dakhla, au Sahara occidental.

À Sidi Ifni, les habitants n’avaient jamais vu un tel phénomène auparavant. Des amas considérables d’anchois jonchent le sable sur plusieurs kilomètres, dégageant une odeur nauséabonde. Les autorités ont rapidement mis en place des opérations de nettoyage et ont lancé des investigations pour déterminer les causes de cette mortalité massive.

À Dakhla, en revanche, les échouages d’anchois ne sont pas aussi exceptionnels. Des événements similaires s’y sont déjà produits par le passé, notamment en 2022. Mais les raisons de ses échouages de masse de dizaine de milliers de poissons restent non élucidées.

Des causes encore floues

Les raisons exactes de ces échouages restent à déterminer. Plusieurs hypothèses sont avancées par les scientifiques, telles que des changements brusques de température dans l’eau de mer, la prolifération d’algues toxiques, la pollution marine ou encore des maladies qui toucheraient ces poissons . Des analyses sont en cours pour identifier la cause précise de la mortalité des anchois échoués sur la plage de Sidi Ifni.

Ces échouages ont un impact significatif sur l’environnement et l’économie locale. Les anchois sont une espèce clé de l’écosystème marin, servant de nourriture à de nombreux prédateurs. Leur disparition soudaine risque de perturber l’équilibre de la chaîne alimentaire. De plus, ces événements ont des conséquences économiques importantes pour les pêcheurs locaux, qui dépendent de la pêche à l’anchois pour leurs revenus.

Mobilisation des autorités et des scientifiques

Les autorités marocaines prennent la situation très au sérieux et ont mobilisé des moyens importants pour faire face à ces échouages. Des opérations de nettoyage sont en cours et des recherches scientifiques sont menées pour déterminer les causes exactes de la mortalité des anchois. Mais pour l’instant sans résultat probant.