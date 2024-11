Maroc : découverte d’un des plus grands gisements d’étain au monde à Achmmach

Le Maroc vient de marquer une avancée importante dans le domaine minier avec la confirmation de l’un des plus importants gisements d’étain non exploités au monde, situé dans la région d’Achmmach, près de Meknès. La société Atlantic Tin Ltd., qui supervise les opérations d’exploration, a récemment publié une mise à jour indiquant une augmentation significative des ressources estimées de ce projet, faisant de la région un centre stratégique pour l’industrie mondiale de l’étain.

Les dernières évaluations réalisées par Atlantic Tin Ltd. montrent que les réserves d’étain du site d’Achmmach dépassent les prévisions initiales. Le gisement est désormais classé parmi les plus grands au monde encore inexploités et offre des perspectives prometteuses non seulement pour le Maroc, mais aussi pour le marché mondial de l’étain, un métal essentiel dans de nombreuses industries technologiques et électroniques.

Source de développement économique importante pour le Maroc

Ce gisement pourrait représenter une source de développement économique importante pour le Maroc, notamment en matière d’exportations. Le pays pourrait ainsi rejoindre les principaux producteurs d’étain dans le monde, une position qui favoriserait son intégration dans les chaînes d’approvisionnement mondiales de ce métal. L’étain est en effet indispensable dans la fabrication de composants électroniques, de batteries et de divers autres produits technologiques en forte demande.

Les responsables d’Atlantic Tin Ltd. ont affirmé que les estimations actuelles témoignent de la grande valeur commerciale du gisement d’Achmmach. Ils envisagent d’ailleurs de renforcer les investissements dans la région afin de rendre le projet opérationnel le plus rapidement possible. Ces projets d’investissements devraient également permettre de moderniser les infrastructures locales et de créer des emplois dans le secteur minier. Ce qui aura un impact positif sur la région de Meknès et ses environs.

Générer des revenus conséquents pour l’économie du Maroc

Pour le Maroc, ce développement s’inscrit dans une stratégie plus large de valorisation de ses ressources naturelles, une orientation que le gouvernement a mise en avant, ces dernières années. Avec la croissance des prix de l’étain sur le marché international, la mise en exploitation du gisement d’Achmmach pourrait ainsi générer des revenus conséquents pour l’économie nationale.

Par ailleurs, le Maroc pourrait renforcer son rôle dans les initiatives internationales visant à sécuriser les sources d’approvisionnement en métaux rares et stratégiques. De nombreux pays cherchent en effet à diversifier leurs fournisseurs pour limiter leur dépendance vis-à-vis de certains acteurs dominants du marché des métaux, ce qui pourrait jouer en faveur de la position géostratégique du royaume.