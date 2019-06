Maroc : Conférence internationale sur les mines de Drâa-Tafilalet (DTMC)

La première conférence et exposition mondiale sur les mines au Maroc dans la région de Drâa-Tafilalet sera lancée en Septembre 2019.

Conférence internationale sur les mines de Drâa-Tafilalet (DTMC) , la plus grande et unique conférence et exposition internationale sur les mines dans la région de Drâa-Tafilalet, dans l’est du Maroc, sera lancée à Erfoud le 23 et le 24 septembre 2019 par Spire Events, une société leader dans l’événementiel internationale spécialisée dans les conférences et les expositions portant sur les mines et l’énergie.

C’est le premier salon majeur à dimension internationale de l’industrie minière qui a lieu dans la région pour promouvoir le potentiel minier de la région de Drâa-Tafilalet.

Organisé sous le patronage du Ministère marocain de l’Énergie, des Mines et du Développement durable ainsi que le Conseil régional Drâa-Tafilalet, Maroc. Le DTMC, ambitionne d’être l’événement minier le plus important de la région pour attirer les Marocains, les acteurs miniers régionaux et mondiaux, les investisseurs, les banques, les fournisseurs d’équipement et de services pour investir dans la region de l’Est du Maroc.

À quoi s’attendre à l’International DTMC 2019

DTMC organise une conférence de 2 jours, avec une exposition gratuite, accueillant les principaux fournisseurs dans le secteur technologique et minier de la région et des visites post-conférence.

Plus de 700 participants, 30 exposants et 20 conférenciers devraient se rejoindre à Erfoud pour cet événement phare. Des ministres clés ainsi que des représentants des gouvernements locaux et des États devraient également participer à cet événement afin de partager les dernières politiques gouvernementales en matière d’activité minière.

L’industrie minière au Maroc et dans la région du Drâa-Tafilalet

Le Maroc est riche en ressources minérales, le secteur minier représentant environ 10% de son PIB. Outre l’abondance de phosphate qui représente 70% des réserves mondiales, le Maroc possède également des gisements d’or, d’argent, de cuivre, de zinc et de cobalt.

Dans la région du Drâa-Tafilalet, la principale ressource est la barite un minéral industriels, avec une production dépassant les 2/3 de la production nationale. À l’échelle mondiale, le Maroc est également le 3ème producteur mondial de baryte, principalement pour les appareils de forage pétrolier et gazier.

Les 3 principales raisons de faire partie d’International DTMC 2019

1. Fort soutien gouvernemental

Le Ministère marocain de l’Énergie, des Mines et du Développement durable ainsi que le Conseil régional Drâa-Tafilalet, ont apporté leur plein appui à Spire Events afin d’organiser la première conférence internationale sur l’exploitation minière Drâa-Tafilalet dans le pays. Cet événement présentera le potentiel minier de la région du Drâa-Tafilalet et encouragera davantage d’investisseurs et de sociétés etrangères à investir dans la région.

2. La seule plate-forme de la région de Drâa-Tafilalet à communiquer avec les décideurs clés du gouvernement et de l’industrie, en particulier en barite.

Avec la présence de Ministres et de représentants gouvernementaux clés, il s’agit de la plate-forme idéale pour les entreprises souhaitant integrer ce marché inexploité afin de prendre une longueur d’avance considérable. Pour les entreprises déjà présentes dans la région, l’événement DMTC constitue l’occasion idéale de présenter ce qu’elles ont réalisé ou d’annoncer leurs projets d’extension.

Avec les projecteurs sur la région du Drâa-Tafilalet et en particulier sur son industrie de la barite, il s’agit du seul événement organisé au Maroc pour les entreprises et les investisseurs qui souhaitent comprendre les problèmatiques spécifiques du secteur minier, tels que la chaîne d’approvisionnement et les politiques gouvernementales, ainsi que industrie de la barite.

3. Organisateur d’événements international expérimenté avec une connaissance approfondie du secteur minier et énergétique, en particulier en Afrique.

“Spire Events est honoré d’être choisi par le ministère en tant qu’organisateur de la Conférence internationale sur l’exploitation minière Drâa-Tafilalet (DTMC) 2019”, selon Daniel Radziszewski, directeur général de Spire Events (Singapour). Daniel a ajouté que « Nous ferons appel à notre vaste expertise et notre expérience internationale pour organiser un événement stimulant et renommée internationale. »

Comment participer à la Conférence internationale sur l’exploitation minière du Drâa-Tafilalet (DTMC) 2019

Il existe des possibilités de parrainer, d’exposer, de parler ou simplement d’assister en tant que délégué à cet événement. Des tarifs spéciaux pour le gouvernement et les premiers inscrits sont également disponibles. Les demandes de renseignements peuvent être envoyées à Mahesh.babu@spire-events.com. De plus amples informations sont également disponibles sur le site Web https://www.dtmconference.com.