Maroc, Côte d’Ivoire : que fait Mohammed VI chez Ouattara ?

Alors que le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, est absent de son pays, le roi du Maroc, Mohammed VI, est annoncé en Côte d’Ivoire. Que fait le souverain dans ce pays d’Afrique de l’Ouest en l’absence du dirigeant ?

D’après des informations rapportées par le journal Telquel, le roi du Maroc, Mohammed VI, s’est rendu, ce 20 novembre 2019, en Côte d’Ivoire pour un séjour privé. Pourquoi le souverain s’est-il rendu en côte d’Ivoire, alors que le chef des lieux, le Président Alassane Dramane Ouattara notamment, se trouvait, au moment de sa descente annoncée à Abidjan, en Allemagne, plus précisément à Berlin, pour prendre part, les 19 et 20 novembre 2019, à la deuxième édition de la Conférence du « G20 Compact With Africa », lancée sous la Présidence allemande du G20 pour promouvoir les investissements privés en Afrique, notamment dans les infrastructures ?

Si la question demeure entière, certains esprits sont tournés vers l’hypothèse selon laquelle le roi s’est rendu en Côte d’Ivoire pour se reposer et passer en revue le séjour des marocains dans ce pays d’Afrique de l’Ouest. En effet, l’affluence des investisseurs marocains en Côte d’Ivoire peut laisser présager une rencontre entre dirigeants. Dès lors, le retour du Président Ouattara serait vivement attendu, lui qui, en marge de la conférence du G20, prendra part à une réception offerte par le président de la République Fédérale d’Allemagne, Frank-Walter Steinmeier. Le dirigeant ivoirien aura également des entretiens avec la Chancelière allemande, Angela Merkel.

Et avant de rentrer en Côte d’Ivoire, Alassane Dramane Ouattara terminera avec un voyage à Paris où il aura un entretien avec le Président français, Emmanuel Macron. Si l’information selon laquelle le roi du Maroc est en Côte d’Ivoire, et qu’il souhaiterait rencontre le Président Ouattara, le souverain devra patienter quelques jours ou quelques heures, avant de voir débarquer son hôte. D’ici ce prompt retour, Telquel, qui rappel que que le roi et la Côte d’Ivoire entretiennent de bonnes relations depuis des lustres, indique que Mohammed VI réside à Abidjan comme à son habitude dans une propriété privée, réservée pour les hôtes de marque et mis à disposition par l’Etat ivoirien.

