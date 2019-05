Maroc : comment Mohammed VI a gâché la vie de Lalla Salma

La vie de la désormais ex-princesse Lalla Salma née Bennani a été complètement bousillée par le roi du Maroc, Mohammed VI. Explications.

Morte ou vivante, Lalla Salma, séparée du roi du Maroc, Mohammed VI a vu sa vie basculer au point d’être réduite à néant. Les versions s’agissant de ce qu’est devenue la mère du prince héritier Moulay El Hassan et de sa sœur Lalla Khadija, diffèrent certes, mais en tous les cas, Lalla Salma ne vit plus. Sans plus. En effet, à supposer qu’elle ait été poignardée par Lalla Hasnaa, comme cela a été annoncé dans la presse, c’est une vie d’abrégée de celle qui a apporté une touche de modernité très particulière au palais du souverain, et un véritable gâchis.

A lire : Maroc : agression du beau-père de Mohammed VI, un lien avec Lalla Salma ?

Dans la même veine, si Lalla Salma est vivante, et comme il se susurre par ailleurs, que le roi, en lieu et place du divorce, permettant ainsi à Lalla Salma de retrouver sa liberté et refaire se vie, Mohammed VI a opté pour lune simple séparation, gardant encore à l’ex-Première dame du Maroc sous le poids d’un mariage que Salma Bennani ne consomme malheureusement plus. Et de fait, Lalla Salma se voit contrainte à un célibat, car toute autre relation serait extra-conjugale et perçue de fait comme un adultère, c’est aussi une vie de détruite.

Quant à penser faire des enfants, qui seraient des demi-frères ou demi-sœurs de Moulay El Hassan et Lalla Khadija, c’est peine perdue, car c’est justement, au cas où Lalla Salma serait encore en vie, là où aura certainement voulu jouer le roi Mohammed VI pour oi-disant protéger son trône qu’il devra passer à son fils et héritier appelé à régner sans partage. Dès lors, qu’elle soit morte ou vivante, Lalla Salma se retrouve avec une vie en lambeaux du fait d’agissements du souverain ou de sa proche famille.

A lire : Maroc, Jalousie viscérale de Mohammed VI : qu’est-il advenu à Lalla Salma ?