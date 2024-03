Maroc : après la volaille, les prix du poisson flambent déclenchant la colère

Alors que le mois de ramadan approche, les prix du poisson flambent au Maroc, provoquant la colère des consommateurs. Une hausse qui vient en même temps que celle des prix de la volaille.

Les Marocains ne sont pas au bout de leur peine, à quelques heures du début du mois de ramadan. Au moment où le monde musulman s’apprête à observer un mois de pitance, les prix des denrées de base flambent. Alors que les populations du royaume chérifien n’ont pas fini de pleurer la hausse des prix de la volaille, voilà que les fruits de mer enregistrent une surenchère.

Flambée des prix du poisson

Les fruits de mer les plus populaires pendant le ramadan, comme les crevettes, les calamars et les soles, ont connu une augmentation significative de leurs prix. Le kilo de crevettes atteint désormais 140 dirhams, les sardines se vendent entre 15 et 20 dirhams, les soles à 120 dirhams, le congre entre 50 et 60 dirhams et les calamars à 140 dirhams.

Selon un professionnel du secteur, cette flambée est due à une demande accrue pendant le ramadan, qui dépasse l’offre disponible. Les conditions météorologiques défavorables, qui rendent la pêche plus difficile, contribuent également à la hausse des prix.

Grogne chez les consommateurs

Face à cette situation, les internautes ont exprimé leur mécontentement et ont appelé le ministère de tutelle à intervenir pour réguler les prix et les rendre plus accessibles aux consommateurs. La grogne s’intensifie face à des consommateurs qui ne cessent de crier leur désarroi. Les mesures prises il y a un mois n’ayant visiblement pas eu d’effet sur le marché.

Rappelons que le ramadan est un mois important pour les Marocains. Et la flambée des prix du poisson risque d’affecter les traditions culinaires et les budgets des familles. D’où l’appel lancé par les citoyens aux autorités afin qu’elles prennent des mesures pour garantir un accès équitable à ce produit essentiel pendant cette période de jeûne.