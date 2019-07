Maroc : apparition publique de Mohammed VI et Lalla Salma ?

L’opportunité de la célébration des 20 ans de règne du roi du Maroc pourrait être saisie par Mohammed VI et Lalla Salma pour effectuer, ensemble, une apparition publique, et faire taire toute cette polémique sur leur divorce.

C’est ce mardi 30 juillet 2019 que le roi du Maroc, Mohammed VI, célèbre ses 20 années de règne. Festivités qui correspondent avec une période tumultueuse au royaume où les projecteurs sont braqués sur le couple royal. En ce sens que depuis bientôt deux ans, le divorce entre le souverain alaouite et son épouse est sur toutes les lèvres, tant au royaume qu’à l’international.

Une polémique, vive du reste, alimentée par des faits constants accompagnés de rumeurs les plus folles. Le seul fait que le couple royal ne soit plus vu ensemble depuis quasiment deux années suffit à se demander si le divorce n’est pas effectif. S’y ajoute le constat fait que Lalla Salma ne voyage plus qu’avec un seul de ses deux enfants poussant à des comparaisons entre le Maroc et Dubaï où l’épouse du roi, Haya de Jordanie, a fui le pays avec ses deux enfants pour se réfugier en Angleterre.

Cette comparaison a déclenché une toute nouvelle polémique poussant l’avocat du palais de Rabat, Me Eric Dupond-Moretti notamment, à effectuer une sortie, pour dit-il recadrer ceux qui s’aventureraient à « diffamer » le couple royal. Ce mardi 30 juillet de l’An 2019, une apparition publique du couple royal, main dans la main, pourrait tout changer et représenter la plus belle réplique de Mohammed VI et Lalla Salma à leurs détracteurs. Beaucoup plus convaincante que la sortie de Me Dupond-Morreti.

