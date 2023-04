Maroc : Ahmed Jaouad est mort ce dimanche après s’être immolé à Rabat

L’artiste et homme de théâtre marocain Ahmed Jaouad est décédé, ce dimanche 2 avril 2023. Le dramaturge s’était immolé par le feu, le lundi 27 mars dernier.

Notre contributeur Akram Louiz a évoqué le cas du défunt dans son dernier billet, alors qu’il faisait état de la situation précaire des acteurs culturels au Maroc. Dans son article, l’auteur évoquait « l’événement qui a récemment secoué le Maroc et qui prouve que le ministère marocain de la Culture passe plutôt par une crise de gestion qui risque de nuire à tous les artistes talentueux du Maroc ».

Et le pire arriva. Alors que l’espoir était encore permis de voir Ahmed Jawad se relever de ses blessures infligées par les flammes, il passera de vie à trépas. L’information de sa mort a été confirmée par le ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication. Le décès est survenu, ce dimanche 2 avril, au CHU Ibn Sina de Rabat. Une mort qui secoue l’opinion publique marocaine.

Ahmed Jaouad passe à l’acte

Lundi 27 mars, Ahmed Jaouad, après plusieurs mises en garde, a décidé de passer à l’acte. Devant un bâtiment du ministère de la Culture, non loin du théâtre Mohammed V de Rabat où il était en fonction, l’homme s’immole par le feu. Comme message, l’artiste voulait ainsi dénoncer « l’exclusion et la marginalisation », mais aussi et surtout, « l’ingratitude » à son encontre.

Auparavant, il faisait office d’animateur du Club de la famille au sein du Théâtre Mohammed V. Le dramaturge a saisi l’opportunité de la Journée internationale du théâtre pour passer à l’acte. Dans un communiqué, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication avait exprimé son profond regret après la scène d’immolation.

Acteurs culturels au Maroc, le mal est profond

Le département avait indiqué qu’Ahmed Jaouad était « un fonctionnaire contractuel au Théâtre Mohammed V de Rabat à la retraite depuis octobre 2021, qui bénéficie de tous les droits qui lui sont garantis par la loi ». Non sans préciser que « l’individu en question avait soumis au ministère une offre d’achat de ses pièces théâtrales, qui a été approuvée ».

Le ministère, toujours dans son communiqué, avait soutenu avoir acquis deux de ses pièces théâtrales, en 2022. Le gouvernement aurait en outre accepté d’en acheter une troisième en 2023. Qu’en est-il concrètement ? C’est la parole du gouvernement contre celle d’un défunt. Des rebondissements ne sont certainement pas à écarter, car le mal semble profond, comme l’a si bien souligné M. Louiz.