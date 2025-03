Marine Le Pen en visite au Tchad : vers un rapprochement avec N’Djamena ?

Marine Le Pen est arrivée à N’Djamena le vendredi 14 mars 2025 pour une « visite de travail » qui n’était pas inscrite à son agenda public.

La cheffe de file du Rassemblement National (RN) entend renforcer les relations entre la France et le Tchad, alors que les tensions diplomatiques persistent entre les deux pays. Accueillie par Aziz Mahamat Saleh, secrétaire général du Mouvement patriotique du salut (MPS), Marine Le Pen semble vouloir jouer un rôle de diplomate alternative dans un contexte où Paris a perdu du terrain sur le continent africain.

Un contexte tendu entre Paris et N’Djamena

Cette visite intervient quelques mois après la rupture de l’accord de coopération militaire entre le Tchad et la France, qui a conduit au retrait total des troupes françaises de ce pays stratégique du Sahel. Le climat est donc tendu, et Marine Le Pen entend en tirer parti en proposant une relation renouvelée, fondée sur le respect mutuel et la coopération économique plutôt que militaire.

Dans son entourage, on critique vivement la politique d’Emmanuel Macron en Afrique, l’accusant d’avoir multiplié les volte-face et de s’être « fâché avec le monde entier ». Une rhétorique qui trouve écho à N’Djamena, alors que le président Mahamat Idriss Déby Itno cherche à diversifier ses alliances.

Une stratégie diplomatique bien rodée

Marine Le Pen n’en est pas à son premier voyage en Afrique. En 2017, elle avait déjà été reçue par l’ancien président Idriss Déby Itno. Depuis, elle a multiplié les déplacements, notamment au Sénégal en 2023, affirmant vouloir repenser les liens entre la France et ses partenaires africains.

Durant son séjour, elle doit rencontrer plusieurs personnalités tchadiennes, dont le président du Sénat. Le moment fort de cette visite sera son entretien avec Mahamat Idriss Déby Itno à Amdjarass, près de la frontière soudanaise. Ce rendez-vous pourrait changer les relations entre le RN et le pouvoir tchadien, alors que la Russie continue de renforcer son influence dans la région.

Un enjeu politique en France

Si cette visite répond à des intérêts diplomatiques, elle s’inscrit aussi dans une stratégie électorale pour Marine Le Pen. En se positionnant sur la scène internationale, elle cherche à renforcer son image de femme d’État, à l’approche de la prochaine élection présidentielle en France.

Elle profite également de cette occasion pour aborder des dossiers sensibles, comme la crise au Soudan et en RDC, et pour appeler à des sanctions contre le Rwanda, accusé de soutenir les rebelles du M23. Cette posture s’aligne avec les revendications des élus RN qui veulent un repositionnement de la politique étrangère française en Afrique.