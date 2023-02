Maputo sous les eaux : 4 morts et 14 000 déplacés

De nouvelles inondations font des victimes au Mozambique. Un phénomène quasi annuel dans ce pays d’Afrique Australe exposé aux tempêtes tropicales et aux fortes précipitations.



La capitale du Mozambique, Maputo, est sous les eaux. De fortes pluies ont entraîné des inondations. Au total, 30 000 personnes ont été touchées, selon l’annonce faite, ce samedi, par l’Institut national pour la gestion des catastrophes (INGD, en portugais), l’organisme local chargé de la gestion des crises. Les secours sont à pied d’œuvre ; mais on dénombre 4 morts et 14 000 déplacés. Le district de Boane situé à une trentaine de kilomètres de Maputo est la région la plus atteinte. L’inondation a touché 4 000 logements ; deux ponts ont cédé sous la force des eaux et de nombreuses routes ont été complètement inondées.

Insuffisance de moyens de secours

Les secours déplorent le manque cruel de moyens pour sauver assez de victimes. « Il nous reste encore beaucoup de gens à sauver, nous utilisons de petits bateaux », a laissé entendre la directrice de l’INGD, Luisa Meque. Avant de poursuivre : « A notre avis, si nous disposions d’hélicoptères, nous serions davantage aptes à répondre à l’urgence, mais nous n’en avons pas ».

Les populations des régions sinistrées ne sont pas encore tirées d’affaire puisque les prévisions météorologiques annoncent que les pluies vont continuer à tomber jusqu’au 13 février.

Pays situé dans le Sud-Est de l’Afrique, le Mozambique est souvent victime des catastrophes de cette nature. En janvier 2021 par exemple, c’est le cyclone tropical Eloise qui a dicté sa loi au pays. La ville de Beira, située à 720 km au Nord-Est de Maputo, a été la plus sinistrée. Vents et précipitations intenses ont entraîné d’importantes inondations ayant coûté la vie à dix personnes et causé d’énormes dégâts matériels. La tempête tropicale Ana n’a pas non plus épargné le pays en janvier 2022.