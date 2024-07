Mandisa Maya, première femme juge en chef de l’Afrique du Sud

Mandisa Maya devient la première femme juge en chef en Afrique du Sud, un jalon historique pour l’égalité dans le système judiciaire.

L’Afrique du Sud marque une étape historique dans son système judiciaire avec la nomination de Mandisa Maya en tant que première femme juge en chef. Cette nomination, annoncée par le président Cyril Ramaphosa, intervient après des consultations avec la Commission des services judiciaires et des partis politiques. Mandisa Maya, actuellement vice-présidente de la Cour suprême, succédera au juge Raymond Zondo à la tête de la Cour constitutionnelle à partir du 1er septembre.

Un parcours inspirant

Mandisa Maya, âgée de 60 ans, est un exemple de persévérance et de réussite. Originaire d’une région rurale de la province du Cap-Oriental, elle a défié les attentes et les obstacles de l’époque de l’apartheid. En 1989, elle a obtenu une bourse Fulbright pour étudier le droit à l’Université Duke aux États-Unis, un accomplissement rare pour une femme noire à cette époque.

Initialement attirée par la médecine, elle a changé d’orientation pour le droit, influencée par sa curiosité intellectuelle et son désir de justice. Cette décision l’a propulsée vers une carrière marquée par plusieurs premières : elle a été la première femme noire à être nommée juge à la Cour suprême d’appel, puis la première femme à en devenir vice-présidente et présidente.

Une nomination saluée

La nomination de Mandisa Maya a été recommandée par la Commission des services judiciaires et a été perçue comme une avancée significative pour l’Afrique du Sud. Le président Ramaphosa a souligné l’importance de cette décision pour le pays, affirmant que cela représente une étape cruciale vers l’égalité et la représentation des femmes dans les plus hautes sphères de la justice.

« Sa nomination constitue une étape importante pour le pays, » a déclaré M. Ramaphosa dans un communiqué. « La juge Maya apporte une riche expérience et une perspective unique à ce poste crucial. »

Les défis et les opportunités à venir

En tant que juge en chef, Mandisa Maya sera confrontée à de nombreux défis, notamment en matière de réforme judiciaire, d’indépendance des tribunaux et de lutte contre la corruption. Sa capacité à naviguer ces enjeux déterminera en grande partie l’évolution du système judiciaire sud-africain.

Elle sera également un modèle pour les jeunes femmes aspirant à des carrières dans le domaine juridique, prouvant que le genre ne devrait jamais être un obstacle à l’excellence et à l’atteinte des plus hauts niveaux de responsabilité.

Un moment historique pour l’Afrique du sud

La nomination de Mandisa Maya est bien plus qu’un simple changement de leadership ; c’est un symbole puissant de progrès et d’inclusion dans une société encore marquée par les inégalités. Pour la première fois depuis la création du poste de juge en chef en 1910, une femme – et qui plus est, une femme noire – occupe cette position éminente.