Mali-Turquie : rapprochement stratégique entre Bamako et Ankara

Le Mali renforce ses liens avec la Turquie lors d’une rencontre entre le Colonel Assimi Goïta et une délégation parlementaire, marquant une étape clé dans sa transition.

Le président de la Transition du Mali, le Colonel Assimi Goïta, a reçu le mardi 8 octobre 2024 une délégation parlementaire turque, marquant ainsi une nouvelle étape dans le renforcement des relations entre Bamako et Ankara. Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique de diversification des alliances du Mali, alors que le pays cherche de nouveaux partenaires pour l’accompagner dans sa transition politique et sécuritaire. Mais que cache réellement cette visite turque ?

Une coopération renforcée dans des secteurs clés

La visite de la délégation turque dirigée par le Professeur Orhan Deligoz, président du groupe d’amitié Türkiye-Mali, intervient à un moment stratégique pour le Mali. En pleine transition politique et confronté à des défis sécuritaires majeurs, le pays voit en la Turquie un partenaire de choix. Les discussions ont porté sur des enjeux majeurs, notamment le développement économique, la sécurité et les défis régionaux, des thèmes essentiels pour l’avenir du pays. Ankara se positionne comme un allié clé dans ces domaines, prêt à accompagner le Mali sur le chemin de la stabilité.

Au terme de l’audience, le Professeur Orhan Deligoz a réaffirmé la volonté de la Turquie de soutenir le Mali dans sa quête de stabilité et de développement. En plus des enjeux sécuritaires, la coopération entre les deux pays devrait s’étendre à des secteurs prioritaires tels que la santé et l’éducation. Ankara entend ainsi jouer un rôle crucial dans l’accompagnement de la transition politique malienne, en apportant son soutien dans des domaines clés pour la reconstruction du pays.

Un rapprochement stratégique au cœur de la transition

Cette rencontre s’inscrit dans une stratégie plus large de diversification des alliances du Mali. Alors que les relations entre Bamako et Paris restent tendues, le rapprochement avec la Turquie marque une étape importante dans la politique étrangère du gouvernement de transition malien. La Turquie, en pleine expansion de son influence en Afrique, voit en le Mali un partenaire stratégique dans une région marquée par l’instabilité. Ce partenariat pourrait redessiner la carte des relations internationales du pays, avec des conséquences notables pour sa politique intérieure et régionale.

Le soutien de la Turquie face aux défis sécuritaires

En marge des discussions économiques et politiques, la Turquie a également exprimé son soutien aux Forces Armées Maliennes (FAMA) dans leur lutte contre le terrorisme. Le Professeur Orhan Deligoz a transmis les condoléances du Président Erdogan et du peuple turc aux victimes maliennes des récentes attaques terroristes, tout en condamnant fermement les violences qui visent les civils et les militaires. Ce soutien symbolique montre l’engagement de la Turquie à accompagner le Mali non seulement sur le plan économique, mais aussi dans la sécurisation de son territoire.