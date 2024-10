Tensions sécuritaires dans le Nord du Mali

Le week-end dernier a été marqué par une intensification des affrontements au Mali, notamment dans la région nord du pays. L’armée malienne, soutenue par les mercenaires du groupe Wagner, a poursuivi son avancée vers la localité de Tinzaouatène, à proximité de la frontière algérienne.

Le 5 octobre 2024, des frappes aériennes de l’armée ont été menées dans cette zone, ciblant des « groupes armés terroristes ». Cependant, des sources locales évoquent une bavure, affirmant que ces frappes ont causé la mort de sept civils. Parallèlement, le groupe djihadiste Jnim, affilié à al-Qaïda, a revendiqué trois attaques contre des camps militaires à Gao, Tombouctou et Ber, le 6 octobre.

À Gao et Tombouctou, il s’agissait de tirs de roquettes, tandis qu’à Ber, une attaque suicide a été menée. Heureusement, dans ces trois attaques, les djihadistes n’ont pas atteint leurs objectifs. À Gao et Tombouctou, les roquettes n’ont pas touché les aéroports militaires, et à Ber, malgré la diffusion d’images par les assaillants, les forces maliennes ont repoussé l’attaque.

Ripostes de l’armée et situation des civils

Face à ces attaques, l’armée malienne n’a pas communiqué publiquement sur les événements. Mais des sources locales indiquent que les djihadistes n’ont pas réussi à pénétrer dans le camp militaire de Ber, où des combats ont eu lieu. Les forces maliennes, accompagnées de supplétifs de Wagner, ont éliminé les assaillants après des affrontements dans la ville.

Dans la nuit de samedi à dimanche, l’armée malienne a mené des frappes de drone contre ce qu’elle a décrit comme une « colonne de véhicules terroristes ». Cependant, plusieurs témoins locaux affirment que ce sont sept civils nigériens, des orpailleurs, qui ont été tués dans cette opération. Ces victimes se trouvaient sur la route entre Tinzaouatène et Arlit, alors qu’elles cherchaient à rentrer chez elles. Trois autres personnes auraient également été blessées lors de cette frappe.

La progression du convoi Fama-Wagner

Le convoi conjoint des Forces armées maliennes (Fama) et des mercenaires de Wagner, composé d’environ 70 véhicules, continue son avancée vers Tinzaouatène. Ce convoi comprend également des combattants des groupes armés locaux Gatia et MSA, alliés à l’armée malienne. Samedi, une partie du convoi est retournée sur le lieu où de violents combats avaient eu lieu en juillet. A l’époque, les rebelles du Cadre stratégique permanent (CSP) avaient tué plusieurs dizaines de soldats maliens et de membres de Wagner.

Le convoi a ensuite esquissé un mouvement de retrait. Mais d’après le CSP, il serait toujours dans la zone d’Intifirkit, à environ 80 kilomètres de Tinzaouatène. Les intentions futures de l’armée malienne restent incertaines, l’armée n’ayant pas communiqué sur la suite des opérations.