Mali-Mauritanie : enquête ouverte après la mort de deux ressortissants mauritaniens à Yakna

La mort de deux ressortissants mauritaniens et d’un Malien près de la frontière ravive les tensions entre Bamako et Nouakchott. Les circonstances du drame survenu à Yakna restent floues, alimentant des versions contradictoires entre sources locales et autorités militaires. Malgré la sensibilité du dossier, la Mauritanie privilégie pour l’instant une approche diplomatique prudente. Une enquête a été ouverte dans une zone déjà fragilisée par les opérations antiterroristes.

La fragile accalmie diplomatique entre Bamako et Nouakchott est à nouveau mise à l’épreuve. Vendredi 20 mars 2026, trois éleveurs civils, deux Mauritaniens et un Malien, ont perdu la vie dans la localité de Yakna, située en territoire malien à seulement douze kilomètres de la frontière. Ce drame intervient dans un climat de suspicion mutuelle, alors que les deux voisins tentaient justement de désamorcer les tensions nées d’accusations récentes concernant la présence de groupes jihadistes dans la zone frontalière.

Un scénario flou et des versions divergentes

Selon les informations communiquées par l’état-major mauritanien, les trois hommes auraient été arrêtés avant d’être retrouvés morts. Si Nouakchott reste prudente dans ses termes, évoquant l’intervention d’une « force armée » composée de cinq véhicules et vingt motocyclettes sans désigner explicitement l’armée malienne, des sources locales sont beaucoup plus catégoriques.

Certaines font état d’une exécution par balles suivie d’une crémation des corps. De son côté, l’armée malienne a confirmé avoir mené une vaste « opération de recherche » dans le secteur de Yélimané entre le 14 et le 21 mars, affirmant avoir neutralisé une quarantaine de « terroristes », sans toutefois faire mention de victimes civiles mauritaniennes.

La stratégie de la retenue pour éviter l’escalade

Malgré la gravité des faits, les autorités mauritaniennes semblent privilégier la voie de la désescalade. Le communiqué officiel de l’armée ne lance aucune accusation directe contre Bamako, mettant plutôt l’accent sur la nécessité de « clarifier les faits ». Cette retenue diplomatique fait suite à une semaine de vives tensions où la Mauritanie avait été accusée par le Mali de complicité avec des ravisseurs de militaires maliens, des allégations fermement démenties.

Aujourd’hui, Nouakchott réaffirme sa capacité à sécuriser « chaque centimètre » de son territoire tout en maintenant un canal de communication discret avec la transition malienne pour éviter un conflit ouvert.

Une frontière sous haute surveillance militaire

La zone frontalière entre la région de Kayes au Mali et le Hodh El Gharbi en Mauritanie demeure une poudrière. Alors que les unités mauritaniennes sont déployées en alerte le long de la ligne de démarcation, les opérations maliennes contre les « refuges terroristes » se multiplient.

Ce contexte de militarisation accrue complique la vie des populations nomades et des éleveurs, premières victimes collatérales de la lutte contre l’insécurité. L’issue des enquêtes sur la mort des bergers de Yakna sera déterminante pour la suite de la coopération sécuritaire entre les deux États, membres d’une zone sahélienne en pleine recomposition géopolitique.