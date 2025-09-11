Mali : l’armée escorte des camions-citernes pour sécuriser le corridor Dakar-Bamako

Pour sécuriser le corridor Dakar-Bamako, l’armée malienne a escorté plusieurs camions-citernes en provenance du Sénégal. Une opération sans incident, menée alors que les menaces terroristes persistantes et que les opérations militaires dans la région de Kayes s’intensifient.

Face à la menace terroriste qui pèse sur ses principaux axes routiers, le Mali a déployé son armée pour protéger les convois de marchandises en provenance du Sénégal. Mercredi 10 septembre 2025, plusieurs camions-citernes transportant du carburant, ainsi que des poids lourds et véhicules civils, ont bénéficié d’une escorte militaire jusqu’à leur destination.

Une opération sans incident

Selon les Forces armées maliennes (FAMa), cette mission s’est déroulée sans difficulté majeure. « Nous avons rassuré les conducteurs et les avons amenés à destination sans incident », a assuré le lieutenant Mamadou Coulibaly, chef de mission. Celui-ci a également appelé les populations à maintenir leur confiance et leur collaboration avec l’armée, soulignant que les forces restent prêtes au « sacrifice ultime pour la sauvegarde de la liberté et de l’intégrité » du territoire.

Le corridor Dakar-Bamako est stratégique pour l’approvisionnement du Mali, enclavé et dépendant de ses voisins pour de nombreux produits essentiels, notamment le carburant. Or, ces dernières semaines, la région de Kayes a été le théâtre de multiples incidents sécuritaires. Des transporteurs sénégalais avaient même été brièvement enlevés par des groupes armés avant d’être libérés.

Pour prévenir de nouvelles attaques, les autorités maliennes ont décidé de renforcer les escortes militaires sur cet axe commercial majeur. Cette initiative vise à rassurer les opérateurs économiques et à garantir la continuité des approvisionnements, alors que la situation sécuritaire demeure fragile dans le pays.

Intensification des opérations antiterroristes

Cette escorte s’inscrit dans un contexte de durcissement des opérations militaires. Le 9 septembre, à Mousafa, près de Dioumara, les FAMa ont annoncé avoir neutralisé plusieurs dizaines de combattants terroristes. Une mission de reconnaissance à Lambatara a également permis l’arrestation de quatre individus suspects.

En multipliant les actions sur le terrain, les forces maliennes cherchent à contenir la menace tout en assurant la sécurité des routes commerciales vitales. Mais les défis restent considérables dans un pays où les attaques jihadistes continuent de déstabiliser des zones entières, en particulier dans le centre et le nord.