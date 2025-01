Mademoiselle Eferie, de la scène slam aux sonorités africaines

Cofondatrice du label Urban Music Tour et signée chez Universal Music Africa, Mademoiselle Eferie est une artiste complète qui mêle poésie, musique urbaine et influences africaines. Entre slam, chanson et afro-jazz, elle s’affirme comme une figure féminine de la production musicale, portée par son engagement pour les talents émergents et la diversité culturelle.

Les premières étapes dans le slam et la scène musicale

Née le 6 mai 1982 à Caen, dans une famille cultivée, Virginie Eudes bénéficie dès son enfance d’une éducation culturelle soignée. Elle et sa sœur cadette sont initiées aux arts dans toute leur diversité, des visites de musées aux festivals en passant par le cinéma et le théâtre. Cette ouverture artistique précoce nourrit son goût pour la poésie et les lettres.

Elle puise son inspiration dans les grands noms de la littérature française tels que Arthur Rimbaud, Paul Verlaine et Georges Brassens, qui l’influencent profondément. Son intérêt pour la poésie se transforme en passion lorsqu’elle rencontre, en 2007, le collectif Slam Tribu à Reims. C’est là que Virginie prend le pseudonyme de Mademoiselle Eferie (ou simplement Eferie) et s’initie au slam, un art qui lui permet de mêler poésie et performance scénique. Elle participe à de nombreux concours de poésie, notamment le Grand Slam National, et se fait rapidement remarquer sur la scène slam.

C’est en 2008 qu’elle s’installe au Mans et rejoint le collectif Slam Inspir, où elle élargit ses horizons artistiques et s’illustre lors de concours comme le Tremplin Slam Le Mans Cité Chanson et le Buzz Booster. Elle commence alors à s’impliquer plus activement dans l’univers du rap et de la poésie urbaine, en fusionnant ces deux univers dans ses performances. Elle est diplômée d’une licence en gestion de l’université de Caen et d’un master en banque et finance de la faculté de finance, banque et comptabilité de Lille.

Fondation du label Urban Music Tour

En 2009, elle fonde Urban Music Tour, un label associatif dédié à la production musicale, à l’organisation de spectacles et à la gestion d’artistes. Avec Michel Bampély, elle s’engage dans la promotion de la musique urbaine, du jazz et des musiques africaines, en créant des opportunités pour de nombreux jeunes talents En 2011, Mademoiselle Eferie crée son spectacle Mademoiselle rêve, un one-woman-show qui mêle slam, théâtre et chanson.

Ce spectacle, qu’elle conçoit en collaboration avec la metteur en scène Annabel Gragui, illustre parfaitement ses ambitions artistiques multiples. Elle lance par la suite son premier single On m’avait dit en décembre 2012, un titre autobiographique où elle aborde son parcours musical et ses défis d’artiste.

En 2022, elle signe en distribution avec Universal Music Africa via sa filiale Virgin Music Africa, où elle coproduit des projets musicaux, dont l’album Grand Enfant (Afro-jazz vol.1).

Ce travail de production va au-delà de la simple musique : il porte un véritable message culturel. Son implication notamment dans la scène africaine est un prolongement naturel de son propre engagement personnel et artistique. Ce lien avec l’Afrique, tant dans ses racines musicales que culturelles, nourrit une partie de son identité artistique.

Un regard tourné vers l’Afrique et la musique urbaine

Avec des projets en cours et une vision musicale toujours plus large, Mademoiselle Eferie continue d’explorer de nouveaux territoires artistiques. Elle s’impose ainsi comme une figure de proue de la scène musicale française, ancrée dans la poésie mais ouverte sur le monde, notamment l’Afrique, qu’elle considère comme une source d’inspiration inépuisable.

Que ce soit en tant qu’artiste, productrice, ou militante culturelle, Mademoiselle Eferie poursuit sa mission : connecter les cultures, créer du lien et offrir à la poésie et à la musique un espace d’expression toujours plus vaste. Son parcours, de la scène slam aux musiques urbaines et africaines, fait d’elle une artiste totale, profondément ancrée dans son époque, tout en portant dans son cœur une Afrique qu’elle chérit et représente avec fierté.

En plus de ses activités de production, Virginie est également membre du collectif Nananerf, initiée par la rappeuse Kunthea. Ce collectif, qui rassemble des femmes issues du milieu du spectacle vivant, se veut un espace de solidarité, de partage et de visibilité pour les artistes féminines. À travers ce réseau, Éferie soutient l’idée que les femmes artistes sont plus fortes et plus légitimes lorsqu’elles se rassemblent et s’entraident.