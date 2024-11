Madagascar : le Président Rajoelina annonce des mesures pour en finir avec les délestages

Le Président malgache Andry Rajoelina a pris la parole lors d’une émission diffusée sur la télévision nationale, dans le but de répondre aux préoccupations croissantes liées aux pénuries d’électricité et d’eau qui affectent Madagascar. Dans de nombreuses régions, ainsi qu’à Antananarivo, la capitale, les coupures d’électricité sont fréquentes et suscitent de vives frustrations chez les habitants. Le Président a donc choisi de faire un point détaillé sur la situation énergétique du pays et de présenter ses solutions pour mettre un terme aux délestages sur la « grande île ».

Rajoelina a commencé par souligner que la demande en électricité a considérablement augmenté au cours des dernières années, rendant le réseau actuel insuffisant. Les infrastructures énergétiques de Madagascar, qui datent pour la plupart de plusieurs décennies, peinent à répondre aux besoins croissants de la population et de l’économie locale. Cette hausse de la demande, couplée à des réseaux vétustes, a conduit à une intensification des délestages, qui impactent sévèrement le quotidien des Malgaches.

Réduire les délestages

Pour remédier à ces problèmes, le Président Rajoelina a annoncé un plan d’importation de nouvelles infrastructures énergétiques. Ce programme comprend l’achat de groupes électrogènes modernes ainsi que la mise en place de nouvelles centrales thermiques. Ces installations devraient, selon le Président, fournir une énergie de secours dans les zones les plus touchées par les coupures et garantir un approvisionnement régulier pour les régions encore non connectées au réseau.

En parallèle, Andry Rajoelina a évoqué la nécessité de diversifier les sources d’énergie pour réduire la dépendance aux centrales thermiques, qui sont non seulement coûteuses, mais également polluantes. Il a ainsi annoncé des projets pour renforcer l’énergie hydroélectrique et solaire, en exploitant le potentiel naturel de Madagascar. En développant ces énergies renouvelables, le pays pourrait non seulement réduire les délestages, mais aussi contribuer aux objectifs globaux de lutte contre le changement climatique.

Répondre aux besoins de la population

La modernisation des réseaux de distribution a également été abordée. Andry Rajoelina a reconnu que les infrastructures actuelles sont très endommagées et inefficaces, ce qui entraîne de nombreuses pertes d’énergie lors de la distribution. Le Président a promis une rénovation complète des lignes de transport et de distribution d’électricité, ainsi qu’une gestion renforcée des équipements afin de limiter les défaillances et les fuites sur le réseau.

En matière d’approvisionnement en eau, le Président malagasy a également proposé plusieurs mesures, car les coupures d’électricité affectent directement le fonctionnement des stations de pompage. Pour répondre aux besoins de la population, des projets de construction de nouvelles stations de traitement de l’eau ont été annoncés, avec des infrastructures adaptées à une meilleure distribution dans les zones rurales et urbaines.

Les assurances du Président Rajoelina

Toutefois, malgré les promesses du Président, les critiques ne manquent pas. Certains observateurs estiment que les annonces restent floues sur les échéances et le financement de ces grands projets. L’économie malgache étant fragile, des questions se posent quant à la viabilité et la pérennité des investissements nécessaires pour rénover un secteur aussi coûteux que celui de l’énergie.

Face à ces doutes, Rajoelina s’est montré déterminé et a assuré que des partenaires étrangers, ainsi que des financements internationaux, ont été mobilisés pour soutenir ces initiatives. Il a également promis un suivi rigoureux de l’avancement des travaux, en soulignant son engagement à améliorer de façon tangible les conditions de vie de ses concitoyens.