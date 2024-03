Madagascar, ce pays d’Afrique Australe exposé aux cyclones meurtriers

A Madagascar, pays souvent frappé par des catastrophes naturelles meurtrières, le bilan du cyclone Gamane s’est alourdi à 18 morts.

Le cyclone Gamane, qui a frappé Madagascar mercredi dernier, a fait 18 morts, selon un nouveau bilan publié vendredi par les autorités locales. Le bilan précédent faisait état de 11 morts. Mais au-delà de ce cyclone, il est à remarquer que cette île de l’Océan Indien est habituée à être frappée par des catastrophes naturelles souvent meurtrières.

Le cyclone a également provoqué d’importants dégâts matériels. Plus de 20 000 personnes ont été déplacées et 5 371 foyers ont été touchés. Certaines personnes se sont noyées, tandis que d’autres ont été tuées par l’effondrement de maisons ou la chute d’arbres. La saison des cyclones dans le Sud-Ouest de l’océan Indien dure généralement de novembre à avril. Une douzaine de tempêtes frappent la région chaque année.

Historique des dégâts causés par les cyclones à Madagascar

Madagascar est l’un des pays les plus exposés aux cyclones tropicaux dans le monde. En moyenne, une vingtaine de tempêtes tropicales touchent l’île chaque année, dont une à deux atteignent le stade de cyclone. Parfois, ce sont des catastrophes destructrices. La Grande Île a par le passé vécu des cyclones des plus dévastateurs.

En 1927, le cyclone « Farafangana » a frappé la côte Est de Madagascar avec des vents atteignant 300 km/h. Le bilan officiel fait état de 400 morts. En 1959, le cyclone « Carol » a provoqué des inondations dévastatrices dans la région de la capitale Antananarivo. Le bilan officiel fait état de 500 morts. En 1977, le cyclone « Gervaise » a frappé la côte Est de Madagascar avec des vents atteignant 280 km/h. Le bilan officiel fait état de 500 morts.

Plus de 700 morts en 1992

En 1992, le cyclone « Firinga » a provoqué des inondations et des glissements de terrain dans la région de Toamasina. Le bilan officiel était de 700 morts. Des organismes avaient fait état de plus de 2 000 morts. En 2004, le cyclone « Gafilo » a frappé la côte Est de Madagascar avec des vents atteignant 260 km/h. Le bilan officiel était de 300 morts, mais les estimations faisaient état de plus de 700 morts.

En 2017, le cyclone « Enawo » a frappé la côte Nord-est de Madagascar avec des vents atteignant 300 km/h. Le bilan officiel faisait état de 77 morts, mais le nombre réel de victimes était annoncé pour être supérieur à 300. En 2022, les cyclones « Batsirai » et « Emnati » ont frappé Madagascar à quelques semaines d’intervalle. Le bilan officiel faisait état de plus de 130 morts et de 200 000 sinistrés.

Des dégâts matériels importants

En plus des pertes humaines, les cyclones causent des dégâts matériels importants. Notamment la destruction de maisons, d’infrastructures et de récoltes, des inondations et glissements de terrain, en plus de perturbations économiques. Les cyclones ont un impact important sur la vie des populations à Madagascar. Ils augmentent la pauvreté et la malnutrition, accentuent la dégradation des conditions de vie et les difficultés d’accès à l’éducation ainsi qu’aux soins de santé.

Le gouvernement malgache et les organisations humanitaires s’efforcent de renforcer la résilience des populations face aux cyclones, avec la mise en place de systèmes d’alerte précoce, la construction d’abris d’urgence et la sensibilisation des populations aux risques cycloniques. Malgré ces efforts, les cyclones continuent de faire des victimes et de causer des dégâts importants à Madagascar.