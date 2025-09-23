Mabouba Diagne au SPACE 2025 : une présence ministérielle africaine inédite à Rennes au Salon Mondial de l’élevage

Le ministre sénégalais de l’Agriculture, Mabouba Diagne, est devenu le premier responsable ministériel africain à participer à l’inauguration officielle du SPACE, le Salon international de l’élevage de Rennes. Sa présence lors de cette 39ème édition, qui a rassemblé plus de 102 000 visiteurs du 16 au 18 septembre 2025, symbolise le renforcement des partenariats entre l’Europe et l’Afrique dans le secteur agricole.

Pour la première fois, un Ministre africain a fait l'honneur au SPACE de partager ce moment d'inauguration en la personne de Monsieur Mabouba Diagne, Ministre Sénégalais de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage. Cette participation lors de la 39ème édition du Salon international de l'élevage, qui s'est tenue du 16 au 18 septembre 2025 au Parc-Expo de Rennes, illustre le renforcement des échanges entre professionnels européens et africains du secteur agricole.

Nommé ministre le 5 avril 2024 dans le gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko, sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye, Dr Mabouba Diagne est un banquier d'investissement et de développement international au parcours exceptionnel, ayant exercé pendant plus d'une vingtaine d'années diverses responsabilités au niveau exécutif dans plusieurs régions d'Afrique.

Originaire de Yeumbeul dans la banlieue dakaroise, ce diplômé de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, titulaire d’un doctorat en Financial Risk Management et de quatre masters dans les domaines des mathématiques financières et de l’informatique, apporte une expertise unique au ministère de l’Agriculture sénégalaise.

L’Afrique, acteur central du SPACE 2025

La présence du ministre Diagne s'inscrit dans une dynamique plus large de participation africaine au salon. Le Sénégal, le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Cameroun, le Nigeria… Tous sont venus avec des projets concrets pour l'élevage de leurs pays. Cette mobilisation témoigne de l'importance croissante du SPACE comme plateforme d'échanges et de transfert de technologies pour le développement de l'élevage africain.

Des jeunes africains ont d’ailleurs pu bénéficier du premier programme de formation avicole pour les pays chauds. Ce projet, mené avec Innôzh, est une étape supplémentaire pour le SPACE dans son accompagnement du développement des filières d’élevages africaines.

Une vision ambitieuse pour l’agriculture sénégalaise

Le ministre Diagne porte une vision transformatrice pour l’agriculture de son pays. Lors de sa prise de fonction en 2024, il a annoncé vouloir opérer « une transformation radicale du visage de notre Agriculture« , avec un accent particulier sur « une plus grande synergie agriculture-élevage, l’amélioration de la gouvernance du secteur, la modernisation des pratiques aux différents maillons de la chaîne de valeur agricole ».

Cette ambition se traduit par des actions concrètes : un budget de 120 milliards de francs CFA pour la campagne agricole 2024-2025, la digitalisation de la distribution des intrants agricoles, et la création de coopératives agricoles rurales pour accompagner les paysans.

Le ministre a également signé récemment une convention-cadre de partenariat portant sur un investissement de 300 millions de dollars US (168 milliards de FCFA) pour la modernisation de l’agriculture sénégalaise grâce aux énergies renouvelables, illustrant sa volonté d’attirer des investissements structurants pour le secteur agricole.

Une édition record malgré les défis sanitaires

Le SPACE 2025 s’est tenu dans un contexte sanitaire particulièrement tendu avec la fièvre catarrhale ovine (FCO) qui a touché plus de 60% des animaux prévus pour les concours. Malgré ces défis, le salon a battu tous ses records avec 102 528 visiteurs, dont 14 011 internationaux de 125 pays, et 1 230 exposants de 40 pays.

Cette première participation ministérielle africaine au SPACE marque une étape importante dans la reconnaissance du rôle de l’Afrique dans les enjeux alimentaires mondiaux. Elle témoigne également de la volonté du gouvernement sénégalais de positionner le pays comme un acteur majeur de la transformation agricole africaine, en s’appuyant sur les meilleures pratiques et technologies internationales.

L’édition 2025 restera dans les mémoires comme celle où, pour la première fois, un ministre africain a partagé l’inauguration officielle, ouvrant ainsi une nouvelle page de coopération entre l’Europe et l’Afrique dans le domaine de l’élevage et de l’agriculture.