Lyna Mahyem et Imen Es : retrouvailles complices sur « Tout se sait », leur nouveau duo piano-voix

Zainab Musa

Lecture 3 min.
Lyna Mahyem et Imen Es
Cinq ans après « Envoûté », certifié single d’or, les deux figures du R&B français se retrouvent sur « Tout se sait », un titre acoustique d’une rare intimité, déjà porté par un clip officiel.

Un duo né d’une complicité sincère

Il y a des duos pensés en laboratoire marketing, et puis il y a ceux qui naissent d’une évidence, d’heures passées en studio et sur scène. Lyna Mahyem et Imen Es appartiennent clairement à cette seconde catégorie, tant leur alchimie semble naturelle depuis « Envoûté », devenu single d’or. Avec « Tout se sait », leur nouveau single disponible sur les plateformes et en clip, elles confirment une complicité artistique intacte et assumée.

YouTube video

​« Tout se sait », un titre piano-voix à cœur ouvert

Le morceau tranche avec les productions urbaines habituelles du R&B français, en abandonnant les beats saturés pour un piano doux qui laisse toute la place aux voix. Imen Es y raconte une rupture douloureuse, ses désillusions amoureuses et la solitude qui suit, pendant que Lyna incarne la confidente qui écoute, rassure et encourage à tourner la page.

Le titre devient ainsi une mise en musique de la sororité, un dialogue de femmes sans artifice ni posture, où la vulnérabilité est revendiquée comme une vraie force.

Lyna Mahyem, dix ans de R&B sincère

Cette sincérité est la marque de fabrique de Lyna Mahyem depuis ses débuts, entre pop et R&B francophone. Portée par des succès comme « Envoûté » ou l’album « Mon Âme », décliné en versions mélancoliques et plus dansantes, elle cultive un équilibre entre introspection piano-voix et influences afro, rap, pop ou jersey club. Derrière les rythmes entraînants, on retrouve la même lucidité dans l’écriture, avec des textes qui parlent d’amour, de résilience et de quotidien sans filtre inutile.

Olympia 2026 : une décennie célébrée sur scène

Le 15 mai prochain, Lyna Mahyem fêtera ses dix ans de carrière à l’Olympia. Le concert s’annonce à son image : un mélange de mélancolie et de fête, de rires et de larmes, où fragilité et puissance vocale cohabiteront sur la même scène. Pour Lyna, cette date parisienne ressemble à la confirmation d’un parcours construit sur l’exigence, la persévérance et une sincérité devenue sa signature.

En attendant l’Olympia, « Tout se sait » fait figure d’avant-goût idéal de cette nouvelle étape, en réunissant deux amies, deux voix fortes du R&B français autour d’une ballade acoustique intimiste. Le single, pensé comme une conversation téléphonique qui se transforme en confession chantée, rappelle que la musique reste pour elles un espace de vérité partagée et de solidarité féminine.

Zainab Musa
LIRE LA BIO
Zainab Musa est une journaliste collaborant avec afrik.com, spécialisée dans l'actualité politique, économique et sociale du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest. À travers ses enquêtes approfondies et ses analyses percutantes, elle met en lumière des sujets sensibles tels que la corruption, les tensions géopolitiques, les enjeux environnementaux et les défis de la transition énergétique. Ses articles traitent également des évolutions sociétales et culturelles, notamment à travers des reportages sur les figures influentes du Maroc et de l’Algérie. Son approche rigoureuse et son regard critique font d’elle une voix incontournable du journalisme africain francophone.
