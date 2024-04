Lutte contre la criminalité en 2023 : un bilan exceptionnel pour la Gendarmerie algérienne

La Gendarmerie nationale algérienne a dévoilé son bilan annuel pour l’année 2023, mettant en exergue des résultats remarquables dans sa lutte contre la criminalité et la contrebande. Plus de 10 millions de comprimés psychotropes et 29 tonnes de cannabis saisis. Il s’agit là de saisies record de stupéfiants.

Véritable opération coup de poing de la Gendarmerie algérienne au cours de l’année 2023. Plus de 10 millions de comprimés psychotropes ont été retirés du marché, illustrant l’ampleur du trafic et l’engagement des forces de l’ordre à le combattre. Par ailleurs, 29 tonnes de cannabis traité ont été interceptées, portant un coup dur aux producteurs et aux trafiquants de cette drogue. 58 kg de cocaïne ont été saisis, ce qui témoigne de la vigilance des gendarmes face aux trafics de drogues dures.

Démantèlement de réseaux criminels

Un total de 89 réseaux de trafic de drogue a été mis hors service, privant les trafiquants de leurs réseaux et de leurs ressources. 124 réseaux spécialisés dans le trafic de comprimés psychotropes ont été démantelés, ce qui souligne l’attention particulière portée à ce fléau qui touche la jeunesse. D’autres faits ont marqué l’année 2023.

Par exemple, 91 bandes de quartier ont été démantelées, un coup de pouce à la sécurité des populations. 787 143 actes criminels ont été recensés. 1 994 tonnes de produits alimentaires de contrebande ont été saisies, illustrant la lutte contre la fraude et la protection des consommateurs. 1 717 366 litres de carburant de contrebande ont été interceptés, un coup dur au trafic illégal de ce produit stratégique.

Lutte contre la spéculation et la criminalité financière

Par ailleurs, 2 413 979 paquets de cigarettes de contrebande ont été saisis. 3 624 têtes de bétail volées ont été retrouvées et restituées à leurs propriétaires légitimes. 1 900 véhicules impliqués dans des activités illégales ont été saisis. 788 individus impliqués dans des crimes de spéculation ont été arrêtés, marquant une baisse de 30% par rapport à 2022. 298,7 millions de dinars algériens de marchandises issues de spéculation ont été saisis.

En outre, 499 individus impliqués dans des infractions liées au change et au mouvement des capitaux ont été interpellés. 1 100 milliards de dinars algériens ont été saisis dans le cadre de ces infractions. Sur un autre volet, 564 incendies ont été enregistrés, et 78 individus ont été interpellés pour leur implication présumée. 1 855 pièces archéologiques ont été saisies et 79 individus ont été arrêtés dans le cadre de la lutte contre le trafic de biens culturels.