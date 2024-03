Algérie : démantèlement d’une bande de trafiquants de drogue à Boumerdès

Six individus ont été arrêtés pour trafic de drogue, par la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale algérienne, dans la wilaya de Boumerdes.

En Algérie, six trafiquants ont été appréhendés par la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Naciria (wilaya de Boumerdès), mettant fin à leurs activités illicites. L’opération a été menée suite à des informations reçues par la brigade concernant un réseau actif dans la commune de Naciria.

Les investigations ont permis d’identifier, de localiser et d’arrêter les suspects. Fruit d’une surveillance accrue et d’investigations minutieuses, a permis de démanteler un réseau de trafic de drogue actif dans la commune de Naciria. La perquisition a permis de saisir 124 000 DA, 497 grammes de kif traité, 7 téléphones portables et des armes blanches.

Combat contre le trafic de drogue

Cette intervention s’inscrit dans le cadre de la lutte incessante menée par la Gendarmerie nationale algérienne contre la criminalité organisée, en particulier le trafic de drogue, pour garantir la sécurité et la tranquillité des citoyens. La plupart de la drogue saisie proviendrait, selon les autorités algériennes, du voisin marocain.

D’ailleurs, l’Algérie accuse régulièrement le Maroc d’inonder son territoire de drogue, notamment pour détruire sa jeunesse. Alger étant convaincu que le royaume chérifien se sert du trafic de drogue pour déstabiliser le pays. Tout récemment, un narcotrafiquant avait accusé le roi marocain d’être personnellement impliqué dans un vaste réseau de trafic de drogues.