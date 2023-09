Londres met en garde après la mort de Franco-Marocains en Algérie

La Grande-Bretagne a émis une note de mise en garde à l’endroit de ses ressortissants souhaitant se rendre au Maroc. Londres leur demande d’éviter la frontière entre le Maroc et l’Algérie. Des jet-skieurs franco-marocains ont récemment été abattus dans les eaux territoriales algériennes.

La mort de ressortissants marocains dans les eaux territoriales algériennes a des répercussions à l’international. Des pays comme la Grande-Bretagne ont émis une note de mise en garde adressée à leurs ressortissants. « La frontière terrestre entre l’Algérie et le Maroc est fermée. N’essayez pas de la traverser », a indiqué le gouvernement britannique, dans une note publiée sur son site officiel.

« La frontière s’étend jusqu’à la mer »

« Sachez que la frontière s’étend jusqu’à la mer. Si vous êtes à bord d’un bateau ou louez un jet ski, assurez-vous de bien connaître où se situe la frontière maritime. Et restez clairement dans les eaux territoriales marocaines. Vérifiez que vous disposez de suffisamment de carburant pour pouvoir retourner à terre », a poursuivi la note adressée à toutes les représentations consulaires britanniques.

« En août 2023, deux touristes en vacances au Maroc qui se seraient égarés dans les eaux algériennes à bord de leurs jet-skis ont été abattus. Les touristes étaient partis de la station touristique marocaine de Saidia », rappelle la Grande-Bretagne. En effet, selon des témoignages rapportés par la presse marocaine. Un Franco-Marocain de 29 ans et son cousin, âgé 40 ans, ont perdu la vie, le 29 août, dans une zone frontalière entre le Maroc et l’Algérie.

Secouru par la Marine du Maroc

Dans son témoignage, Mohamed Qissi, 33 ans, rescapé, lui aussi Franco-Marocain, a accusé la Marine algérienne. Selon lui, ils étaient quatre vacanciers au moment du drame. Il révèle qu’ils se sont égarés en mer lors d’une sortie en jet-ski, puis interpellés par des garde-côtes. Ces derniers auraient tiré sur eux, tuant son frère, Bilal Qissi, Franco-Marocain de 29 ans. De même que son cousin Abdelali Mechouar, âgé de 40 ans. Les deux victimes vivaient en France.

Les garde-côtes algériens ont par ailleurs arrêté un ami à la famille Qissi, Smaïl Snabé, lui aussi Franco-Marocain. Il a été jugé puis incarcéré en Algérie. Mohamed Qissi a indiqué avoir été secouru par la Marine marocaine. Suite à cet incident, le parquet d’Oujda, ville du Nord-Est marocain limitrophe de l’Algérie, a ordonné l’ouverture d’une enquête. De son côté, Alger se défend d’avoir agit en toute légitimité, suite à un « refus d’obtempérer ».

Plainte contre l’Algérie en France

Dimanche, le ministère algérien de la Défense a sorti un communiqué pour se dédouaner. « Après avoir lancé un avertissement sonore et les avoir sommés de s’arrêter à plusieurs reprises, les mis en cause ont refusé d’obtempérer et ont pris la fuite en effectuant des manœuvres dangereuses », ont indiqué les autorités algériennes. Le même jour, la famille des deux vacanciers tués a indiqué qu’elle va déposer une plainte en France.

Les avocats de la famille attaquent Alger pour « assassinat aggravé, tentative d’assassinat aggravé ». Les conseils juridiques vont, en outre, poursuivre la Marine algérienne pour « détournement de navire et non-assistance à personne en danger ». Maître Hakim Chergui, l’un des avocats, estiment que « la rupture des relations diplomatiques entre le Maroc et l’Algérie ne saurait justifier la commission du moindre crime et encore moins, l’impunité de ses auteurs ».