Marocains tués en Algérie, des jet-skieurs ou des narcotrafiquants ?

Les autorités algériennes ont rompu le silence suite au drame survenu dans leurs eaux territoriales. Deux jet-skieurs marocains tués et un autre arrêté par les garde-côtes algériens. La tension est perceptible, surtout que l’Algérie évoque une activité des narcotrafiquants dans la zone frontalière.

Tirs de sommation après des manœuvres dangereuses

C’est dimanche que le ministère algérien de la Défense nationale a apporté des précisions, concernant l’affaire des trois jet-skis. « Lors d’une patrouille de sécurisation et de contrôle au niveau de nos eaux territoriales, une unité des Garde-côtes, relevant de la Façade Maritime Ouest/2ème RM, a intercepté, dans la soirée du mardi 29 août 2023 à 19H47, trois (03) jet-skis », indique le communiqué.

Les engins ont « franchi clandestinement nos eaux territoriales. Après avoir lancé un avertissement sonore et les avoir sommés de s’arrêter à plusieurs reprises, les mis en cause ont refusé d’obtempérer », poursuit le communiqué. Ils « ont pris la fuite en effectuant des manœuvres dangereuses », relèvent les autorités algériennes. « Les personnels des Garde-côtes ont procédé à des tirs de sommation », ajoute la même source.

Activité accrue des bandes de narcotrafiquants

La Marine justifie les tirs par « l’obstination des passagers desdits jet-skis ». Et « compte tenu que cette région maritime frontalière enregistre une activité accrue des bandes de narcotrafic et du crime organisé », poursuit la note. « Après plusieurs tentatives, des coups de feu ont été tirés contraignant un des jet-skis à s’immobiliser, alors que les deux autres ont pris la fuite », ajoute le communiqué.

« Mercredi 30 août 2023 à 17h00, et lors d’une autre patrouille des Garde-côtes, un cadavre de sexe masculin non identifié a été repêché, présentant un impact de balle par arme à feu. Le cadavre a été ensuite transféré vers la morgue de la polyclinique de Marsa Ben M’hidi à Tlemcen », précise le ministère algérien de la Défense. Non sans appeler à « ne pas prêter attention aux fausses informations visant à nuire à l’image de l’Armée ».

La réaction du Maroc très attendue

Une version qui diffère de celle livrée à la presse marocaine par un des rescapés de l’assaut des garde-côtes algériens. « Nous nous sommes perdus, mais on a continué jusqu’à ce que nous nous retrouvions en Algérie… Nous avons su que nous étions en Algérie car un zodiac noir algérien est venu vers nous. Il a commencé à zigzaguer comme s’ils voulaient nous renverser », a raconté Mohamed Qissi, qui dit faire partie de ces jet-skieurs.

Celui qui se dit témoin oculaire enfonce les garde-côtes algériens. « Ils ont bien vu qu’on n’était pas armés, mon petit frère a échangé avec eux et pourtant ils ont tiré », a-t-il accusé. Une version qui risque de déclencher la colère des autorités marocaines. D’autant que deux d’entre les jet-skieurs ont péri sous les balles des garde-côtes algériens. Bilal Kissi et Abdelali Mechouer, respectivement Franco-Marocain et Marocain. La réaction officielle des autorités marocaines est très attendue.