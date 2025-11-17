Littérature sénégalaise : sept ouvrages en lice pour le Prix Cénacle National du Livre 2025

La scène littéraire sénégalaise vibre avec l’annonce des finalistes de la 4ème édition du Prix Cénacle National du Livre. Le Cénacle des Jeunes Écrivains du Sénégal (CJES) a dévoilé ce 17 novembre 2025 les sept œuvres qui se disputeront les lauriers de cette distinction prestigieuse.

Sous la présidence éclairée de Madame Andrée-Marie Diagne, maître de conférences et formatrice de professeurs de français, le jury réunit des personnalités reconnues du monde académique et littéraire. Serigne Sèye, spécialiste en littérature africaine à l’UCAD, Harouna Dior, enseignant-chercheur au Département de Lettres Modernes, Waly Ba, professeur au Lycée Cheikh Hamidou Kane de Mbao et fondateur du journal Expressions Littéraires, ainsi que Mamadou Ba, spécialiste de littérature africaine formé à l’UCAD et docteur de l’Université de Nice, apportent leur expertise pour distinguer les talents les plus prometteurs.

Romans : entre futurisme africain et intimité poétique

La catégorie roman révèle trois approches narratives distinctes qui témoignent de la richesse thématique de la littérature sénégalaise contemporaine. « Au-delà du futur » de Samba Guissé (Ganndal Afrik, 2025) ouvre des horizons afrofuturistes audacieux. « La petite maison à la porte bleue » de FALIA (Le Tamarinier, 2024) explore les territoires de l’intime avec une délicatesse remarquable. « Les caprices de Poussine » de Mamadou Samb (Afroquebec, 2025) complète ce trio avec une proposition narrative originale qui a su séduire le jury.

Poésie : Quatre voix pour dire le monde

La sélection poétique impressionne par sa diversité formelle et thématique. « Éclosion » de Seyni Seck (Édisal, 2024) propose une renaissance lyrique prometteuse. « L’encre des étoiles » d’Ousmane Tall (Al Faruq, 2024) tisse des liens entre cosmos et création poétique. « Lignes de mire » de Dallé Mallé Fofana et « Mes errances confinées » d’Omar Dabo, tous deux publiés chez L’Harmattan/Sénégal en 2025, offrent des regards contemporains sur notre époque troublée, entre errance existentielle et quête de sens.

Cette sélection résulte de trois séances de travail du jury, qui a examiné méticuleusement l’ensemble des œuvres en compétition. La qualité des débats a été soulignée par Alain Sambou, président du Comité d’organisation.

Rendez-vous le 26 décembre pour la grande finale

L’attribution définitive des prix sera dévoilée lors d’une cérémonie officielle prévue le 26 décembre 2025 au Noom Hôtel Dakar Sea Plaza (ancien Radisson). Au-delà de la reconnaissance individuelle des lauréats, le Prix Cénacle National du Livre s’affirme comme un catalyseur essentiel pour la promotion de la création littéraire sénégalaise. En distinguant aussi bien des auteurs confirmés que des talents émergents, en valorisant des maisons d’édition locales comme Ganndal Afrik ou Le Tamarinier aux côtés d’éditeurs internationaux, ce prix contribue activement à structurer et dynamiser l’écosystème littéraire national.

Cette quatrième édition confirme la montée en puissance du Prix Cénacle, qui s’impose progressivement comme un rendez-vous incontournable du calendrier culturel sénégalais et ouest-africain.