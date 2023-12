Liik : Le nouveau visage de la culture PopMed en vidéo

Liik, lancé à la rentrée 2023 à l’initiative de Rachid Arhab et Guillaume Pfister, révolutionne le paysage médiatique avec son approche 100% vidéo dédiée à la culture PopMed. Enregistrant plus de 15 millions de vues sur les réseaux sociaux, cette plateforme promet de redéfinir les tendances pour les millennials.

Contenus engagés et diversifiés : La signature de Liik »

Le média social Liik, fondé sur les cendres du projet précurseur Plumm, a réalisé une ascension fulgurante depuis son lancement. Avec une levée de fonds de 270 000 euros en mai 2023, incluant des investisseurs de renom comme Xavier Niel, Liik a su captiver l’audience avec déjà plus de 15 millions de vues depuis son lancement. Rachid Arhab, cofondateur, souligne l’ambition de Liik : refléter et valoriser les influences méditerranéennes dans la pop culture, longtemps dominée par l’influence anglo-américaine. Avec un objectif de 200 millions de vues d’ici fin 2024, Liik se positionne comme un acteur incontournable dans le paysage médiatique actuel.

Musique, cinéma, art, sport, humour, Liik explore les différentes facettes de la culture PopMed à travers des formats vidéo variés. Avec des contenus allant de 30 secondes à plus de 5 minutes, l’équipe éditoriale de Liik, incluant des journalistes passionnés comme Azzeddine Ahmed-Chaouch, propose un panorama riche et inclusif des tendances actuelles. Mettant en avant aussi bien des personnalités établies que de jeunes talents émergents, Liik se distingue par sa capacité à découvrir et à promouvoir des créateurs novateurs.

Un double enjeu commercial : média et agence

Outre sa dimension de média social, Liik se démarque par une offre commerciale double, ciblant les entreprises et les organisations. D’une part, une offre média offrant Brand Content et Sponsoring, et d’autre part, une offre agence proposant production vidéo et accompagnement stratégique. Cette dualité permet à Liik de s’adapter aux besoins variés du marché tout en restant fidèle à son identité culturelle forte.

Avec son lancement réussi et sa vision innovante de la culture méditerranéenne, Liik est bien plus qu’un média social : c’est un mouvement culturel en plein essor.

Sa capacité à engager une audience jeune et diverse, tout en offrant des solutions stratégiques aux entreprises, fait de Liik un acteur à suivre de près dans l’écosystème médiatique contemporain.