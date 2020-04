plumm.tv invente « le confinement méditerranéen »

Un projet-capsule pour recréer des ponts là où ils sont suspendus

« Confinement méditerranéen » est un projet produit par plumm.tv pour rassembler par-delà la Méditerranée en cette période d’isolement. Il s’agit de créer des ponts là où ils sont suspendus en faisant naître des duos de part et d’autre de la Méditerranée d’artistes confinés en France et en Algérie. Un duo, c’est avant tout un acte d’amitié, de partage. La technique ne devant pas nuir à la spontanéité, la production s’appuie sur les moyens à la disposition de chacun : smartphone, réseaux sociaux et temps !

Une première production vidéo sous forme de performance musicale amorce cette danse au dessus de la Méditerranée. Pour ce premier titre, Mehdi Haddad, Sofiane Saidi et Rodolphe Burger ont enregistré leur version confinée de “Mademoiselle”. Mehdi Haddab vit en Bretagne, Rodolphe Burger en Alsace et Sofiane Saïdi à Siddi Bel Abbès. D’autres performances musicales avec de nouveaux artistes sont en cours de tournage pour faire dialoguer les deux rives.

<iframe width= »560″ height= »315″ src= »https://www.youtube.com/embed/wOoS2hR4zgs » frameborder= »0″ allow= »accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture » allowfullscreen></iframe>

Le tout est relayé massivement par les partenaires de plumm.tv (Radio Nova et Les Inrocks en France, ChoufChouf et Jow en Algérie, représentant une audience totale de plus de 4 millions de personnes sur leurs réseaux sociaux respectifs).

D’autres formats sont en préparation. Des productions vidéos autour de l’humour, avec la participation d’humoristes célèbres et en devenir. Des interviews conduites par Rachid Arhab sous forme d’échanges avec des grandes témoins de notre temps pour mieux appréhender cette relation des deux rives, notamment en période de crise.

Plumm.tv, une plateforme de contenus méditerranéens pour la rentrée

Ce projet est un préambule au lancement d’un média méditerranéen, plumm.tv, plateforme de contenus, trait d’union entre deux rives. En cours de levée de fonds, plumm.tv sera lancée au deuxième semestre 2020.

Rachid Arhab, Pascal Josèphe et Guillaume Pfister, entourés d’une belle équipe de bénévoles très motivés, animent ce projet avec la volonté de faire de plumm.tv une plateforme de contenus à vocation méditerranéenne, centrée sur la culture, le lifestyle et les grandes questions de société.

Un pont numérique entre la France et le Maghreb au-dessus de la Méditerranée : bien plus qu’un projet, c’est aujourd’hui un objectif et un chantier soigneusement préparé après étude de sa faisabilité. Une initiative audacieuse et réaliste : donner de la visibilité aux relations entre des sociétés civiles qui ignorent désormais les frontières, et offrir une vitrine fédératrice à un mouvement de rapprochement culturel, économique, historique. Un véritable pont médiatique entre deux rives, par-dessus cette mer qui nous unit plutôt qu’elle ne nous sépare.

Le renouveau méditerranéen

La Méditerranée représente le berceau culturel autant que l’horizon économique de deux continents, Afrique et Europe, dont l’avenir est interdépendant dans un monde polarisé.

Au Nord, on perçoit la nécessité de (re)découvrir le Sud, d’en comprendre les réalités souvent trop souvent voilées par la géopolitique alors qu’un élan créatif et économique anime le continent.

Au Sud, c’est une histoire dont on souhaite s’affranchir pour en écrire une nouvelle, au moment où les peuples expriment leur soif de reconnaissance et où le continent tout entier foisonne d’initiatives.

Au cœur de cet espace, une chance : la relation franco-algérienne, qui est à la Méditerranée ce que la relation franco-allemande est à l’Europe. Autour de la chute du Mur s’est construit l’Europe moderne ; aujourd’hui peut se construire une relation méditerranéenne riche et nouvelle.

Si les années 1990 et 2000 ont été l’apanage d’une culture pop imprégnée de repères anglo-saxons, l’influence méditerranéenne et ses codes sont aujourd’hui de plus en plus présents : musique urbaine, cinéma engagé ou comédies populaires, humour, littérature, sport, mode, expression artistique, etc. La Méditerranée redevient un berceau commun, plumm.tv a l’ambition d’en être le reflet.