Ligue des champions : le PSG de Hakimi dépose une plainte pour racisme à Londres

Une mission parisienne a filmé des supporters d’Arsenal, club où évolue l’international ghanéen Thomas Partey. Ces supporters ont été surpris, imitant des singes alors qu’ils passaient devant les joueurs de l’équipe en route vers le bus. Pour rappel, Barcelone a été condamné à une amende de 25 000 euros la saison dernière pour des raisons similaires.

Le Paris Saint-Germain de l’international marocain Achraf Hakimi songe à porter plainte auprès des autorités anglaises contre les supporters d’Arsenal qui ont été surpris en train de singer les joueurs de l’équipe française qui se dirigeaient vers le bus après leur victoire en demi-finale aller de la Ligue des champions de l’UEFA contre les Gunners. Dans une interview accordée à un journal, Hermann Ebongu, secrétaire général de SOS Racisme France, association qui travaille avec le PSG depuis 15 ans, a assuré que le club « ne laissera pas passer ce qui s’est passé inaperçu ».

Réponse conjointe du PSG et de SOS Racisme

« Nous demanderons aux autorités et à Arsenal de nous aider à identifier les supporters. Et nous allons engager une action en justice en partenariat avec le PSG », a déclaré le responsable à la source. L’événement a été filmé par des membres de la délégation du PSG : alors que les joueurs noirs de l’équipe se dirigeaient vers le bus, garé dans le garage de l’Emirates Stadium, un groupe de supporters imitait des singes. Les images ont été publiées par RMC, générant une vague de protestations dans la journée et une réponse conjointe du club et de SOS Racisme.

C’est la deuxième fois en deux années consécutives que des épisodes de racisme se produisent lors des matchs de Ligue des champions du PSG. La saison dernière, lors du match de quart de finale contre Barcelone, des supporters du club catalan ont été filmés en train de faire des saluts nazis et des imitations de singes envers les fans de l’emblème de la capitale française. En conséquence, l’UEFA a infligé une amende de 25 000 euros aux Blaugranas.